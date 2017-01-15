10:41, 15 Ocak 2017 Pazar

Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında çatışma





Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında çıkan çatışmada Azerbaycan ordusunda bir asker şehit oldu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında çıkan çatışmada Azerbaycan ordusundan bir asker hayatını kaybetti. Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, cephe hattında Ermenistan ordusunun açtığı ateş sonucu Azerbaycan ordusundan Fikret Beşirov isimli bir askerin şehit olduğu bildirildi. Bakanlık yetkilileri şehit askerin aile ve yakınlarına taziye dileklerinde bulunurken, Savunma Bakanı Zakir Hasanov, Beşirov'a 3. dereceli "Askeri Hizmet Madalyası" verilmesi kararı aldı.

İlgili Konular ermenistan azerbaycan

Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.