Yemen'in doğusunda çatışma

Kolombiya hükümeti ile ELN arasında barış görüşmeleri olumlu

Kolombiya hükümeti ile ELN arasında barış görüşmelerinde Başmüzakereci Restrepo, "(Hükümet ile ELN'nin yaptığı görüşmeyle ilgili olarak) Verimli bir görüşme oldu. Müzakere masasının kurulması için ilerlemeyi umuyoruz" dedi