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Güncelleme: 22:00, 15 Ocak 2017 Pazar

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Kolombiya hükümeti ile ELN arasında barış görüşmeleri olumlu
Kolombiya hükümeti ile ELN arasında barış görüşmeleri olumlu

Kolombiya hükümeti ile ELN arasında barış görüşmelerinde Başmüzakereci Restrepo, "(Hükümet ile ELN'nin yaptığı görüşmeyle ilgili olarak) Verimli bir görüşme oldu. Müzakere masasının kurulması için ilerlemeyi umuyoruz" dedi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Kolombiya hükümeti ile isyancı grup Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) müzakerecileri ve garantör ülkelerin temsilcileri bir araya geldi.

Hükümetin Başmüzakerecisi Juan Camilo Restrepo, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, garantör ülke temsilcilerinin de bulunduğu heyetlerin toplantı gerçekleştirdiğini belirtti.

Kolombiya hükümeti ve ELN'nin müzakereleri yürüteceği Ekvador'un başkenti Quito'da yapılan buluşmanın içeriğine dair bilgi vermeyen Restrepo, açıklamasında toplantının "verimli" geçtiğini bildirerek müzakere masasının kurulması için ilerlemeyi umduklarını kaydetti.

Bu arada, Kolombiya Devlet Başkanlığının resmi hesabında da heyetlerin bir arada görüldüğü bir fotoğraf paylaşıldı.

Kolombiya hükümeti ile ELN arasında başlaması beklenen barış görüşmeleri, Ekvador, Şili, Küba, Venezuela, Norveç ile Brezilya'nın gözlem ve garantörlüğünde yapılacak.

Ülkenin ikinci büyük solcu gerilla örgütü olan ELN, 29 Eylül'de sosyal medya hesabı aracılığıyla hükümetle arasındaki farklılıkların üstesinden gelmeye ve barış görüşmelerini başlatmaya hazır olduğunu duyurmuştu. Resmi görüşmelerinin 27 Ekim'de Ekvador'da başlayacağı açıklanmıştı.

Görüşmelerin başlayacağı tarihe az bir süre kala Kolombiya hükümeti adına görüşmelere katılacak heyetin başında bulunan eski Tarım Bakanı Juan Camilo Restrepo, görüşmelerin başlaması için eski Kongre üyesi Odin Sanchez'in serbest bırakılmasının şart olduğunu açıklamış, örgüt ise Restrepo'ya sosyal medya hesabından verdiği yanıtta bu açıklamaların görüşmeleri zedeleyeceğini ileri sürmüştü.

Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos, 27 Ekim'de ELN ile görüşecek müzakere heyetinin kararnamesini, örgütün, 8 aydır elinde tuttuğu Sanchez'i serbest bırakmamasını gerekçe göstererek imzalamamıştı.

ELN'nin "Gabino" ismiyle bilinen askeri ve siyasi lideri Nicolas Rodriguez Bautista, ELN'nin yayın organına verdiği demeçte, Kolombiya hükümetiyle örgüt arasında 6 Ekim'de Venezuela'da bir anlaşma yapıldığını ve bu anlaşma uyarınca ELN'nin iki militanının affedilmesi gerektiğini savunmuş, "Hükümet söz verdiği gibi, şu anda tutuklu olan iki ELN militanını salıverirse biz de Odin Sanchez'i serbest bırakmaya hazırız." ifadesini kullanmıştı.

ELN’nin elinde tuttuğu eski Kongre Üyesi Odin Sanchez ise örgütün daha önce kaçırdığı ve 2 yıl rehin tuttuğu Choco eyaletinin eski yöneticisi olan kardeşi Patrocinio Sanchez'in hastalanması üzerine örgüte teslim olmuş ve kardeşinin serbest kalmasını sağlamıştı.



İlgili Konular Kolombiya ELN
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