Avustralya'dan 40 yıl önceki tren kazası için özür

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Avustralya'nın Yeni Güney Galler (NSW) eyalet hükümeti, 40 yıl önce meydana gelen tren kazasında ölen ve yaralananların ailelerinden özür dileyeceğini açıkladı.
NSW Ulaştırma Bakanı Andrew Constance, Avustralya yayın kurumu ABC'ye verdiği röportajda, Sydney'in Granville semtinde 40 yıl önce meydana gelen ve 83 kişinin öldüğü, 213 kişinin yaralandığı kaza nedeniyle mağdurların ailelerinden özür dileyeceklerini söyledi.
Kazadan etkilenen ailelerin "hayal edilmeyecek acılar" yaşadığını dile getiren Constance, "Yıllar boyunca insanlar ulus tarihindeki en korkunç trajedilerden biriyle başa çıkmak zorunda kaldılar." ifadesini kullandı.
Avustralya tarihindeki en büyük kazalardan biri olan ve "Granville Tren Felaketi" şeklinde anılan kazada babasını kaybettiğinde 15 yaşında olan Meredith Knight, okulu bırakarak ailesine yardım için çalışmak zorunda kaldığını belirtti.
Kazada yakınlarını kaybeden ailelerinin de kendisininkine benzer zorluklar yaşadığını ve hükümetin mağdurlarla ilgilenmediğini vurgulayan Knight, "Genel olarak göz ardı edildik, bütün ailelerin ve kurtulanların durumu buydu. Hükümet bize sırt çevirdi, ilgilenmedi. 40 yıl geçti ama çok sayıda kişi hala acı çekiyor." dedi.
NSW eyaletinin başkenti Sydney'in Granville semtinde 18 Ocak 1977'de meydan gelen tren kazasında 83 kişi ölmüş, 213 kişi yaralanmıştı. Kaza, yolcu treninin raydan çıkarak devrilmesi sonucunda meydan gelmiş, sürüklenen tren çarptığı köprünün çökmesine neden olmuştu.
Kazaya, eskiyen rayların bakımının zamanında yapılmamasının neden olduğu ortaya çıkmıştı.
Filistin ve İsrail arasında çıkmaza giren müzakereleri tekrar canlandırmak amacıyla düzenlenen Ortadoğu Barış Konferansı Paris’te başladı.
Afganistan'ın Pakistan sınırında meydana gelen bombalı saldırıda yedi sivil hayatını kaybetti
Suriye hükümetinin Barada Vadisi'ndeki cihatçı militanlarla görüşmelerdeki koordinatörü emekli general Ahmed Gadban'ın öldürüldüğü belirtildi.
Sunday Times gazetesi, ABD Başkanı Trump'ın, Reykjavik'te Putin ile görüşmek istediğini iddia etti
İngiliz basını, May'in ülkesinin ortak pazar ve gümrük birliğinden çıkmaya hazır olduğunu söyleceğini iddia etti
Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyalet hükümeti 40 yıl önce meydana gelen tren kazası için özür dileyecek
Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında çıkan çatışmada Azerbaycan ordusunda bir asker şehit oldu
Vatikan'ın Filistin'i devlet olarak tanımasının ardından Vatikan'da ilk kez Filistin Büyükelçiliği açıldı.
Sırbistan'ın illegal olarak Kosova'ya göndermeye çalıştığı tren, Kosova toprak bütünlüğüne karşı provokatif hareket olarak görülüp ülkesine geri gönderildi
ABD'de 20 Ocak'taki başkanlık devir teslim töreninin güvenliğinde önemli rolü olan başkent Washington'ın Garnizon Komutanı Korgeneral Schwartz'ın, tören günü görevinden alınacağı bildirildi
Çin Dışişleri Bakanlığı, "ABD'deki siyasi partiler, verdikleri ortak söze uymalı. Tayvan sorunu pazarlık konusu edilemez" açıklamasında bulundu.
Tunus Genel İşçi Sendikası Genel Sekreteri Abbasi, "Bazı soluk sesler, devrimle elde edilen özgürlüğümüzü sınırlandırarak, bizi geriye götürmek istiyor" dedi
Ülkenin başkenti Tunus’un El-Habib Burkiba Caddesi’nde Yasemin Devrimi’nin 6. yılı dolayısıyla düzenlenen yürüyüşe aralarında yabancıların da yer aldığı çok sayıda kişi katıldı
İsveç'te Liberal Sağ Merkez Parti Göteborg Başkan Yardımcısı Türk asıllı politikacı Mikail Yüksel, ülkeyi terk ederek Türkiye'ye dönmesi yönünde imzasız mektup aldığını söyledi
Irak'ın Musul şehrinin kuzeyinde koalisyon güçlerine ait olduğu iddia edilen savaş uçaklarının hava saldırısı sonucu 12 sivil hayatını kaybetti
Endonezya'nın Maluku Adaları'nda 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi