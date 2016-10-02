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İngiltere "ortak pazardan çıkacak" iddiası
İngiltere

İngiliz basını, May'in ülkesinin ortak pazar ve gümrük birliğinden çıkmaya hazır olduğunu söyleceğini iddia etti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İngiltere Başbakanı Theresa May'in ülkesinin Avrupa Birliği'nden (AB) çıkış süreciyle ilgili stratejisini gelecek hafta açıklaması beklenirken, May'in Birleşik Krallık'ın ortak pazar ve gümrük birliğinden çıkmaya hazır olduğunu söyleyeceği ileri sürüldü.

İngiliz basını, May'in gelecek hafta salı günü Londra'da yapacağı konuşmayla ilgili detayları yayınladı. "Sun on Sunday" gazetesi, May'in AB ile çıkış için yürütülecek müzakerelerde, AB'den gelen serbest dolaşıma son vermek için ortak pazardan çıkmayı önereceğini yazdı.

May'in AB ülkelerinden gelen göçü kontrol altına almak için 1973 yılından bu yana üyesi olduğu birliğe dahil olan ülkelerin ticari ilişkilerde fayda sağladığı "ortak pazar"dan da çıkmayı teklif edebileceği kaydedildi. İngiltere Başbakanı'nın son olarak Yeni Zelanda ile AB'den ayrıldıktan sonra serbest ticaret anlaşması yapılacağını açıklaması, Birleşik Krallık'ın Brexit sürecinde gümrük birliğinden çıkacağı yorumuna neden oldu.

Ancak Başbakanlık kaynakları, May'in salı günkü konuşmasında "ortak pazar ve gümrük birliğinden çıkılacağını söyleyeceğini" doğrulamıyor. Kaynaklar, May'in müzakerelerde görüşülecek konuları açıklayacağını ve bu çerçevede ortak pazar ile gümrük birliği konularına da konuşmasında değineceğini bildiriyor.

TEPKİ BEKLENİYOR

May'in söyleyecekleri şimdiden tepkiyle karşılandı. Theresa May'in lideri olduğu Muhafazakar Partinin milletvekili ve AB yanlısı Anna Soubry, "Yansıyanlar doğruysa oldukça sorumsuzca bir adım olacak. Hükümetin söylenecekleri uygulama zorunluluğu yok." dedi.

Ortak pazardan çıkmaya karşı olan İşçi Partisi ve Liberal Demokrat Partiden de tepkiler geliyor. Ana muhalefetteki İşçi Partisinin lideri Jeremy Corbyn, "göçün makul şekilde kontrol altına alınmasını savunduğunu ancak İngiliz iş dünyasının faydalandığı Avrupa pazarlarından çıkılmaması gerektiğini" ifade etti.

Theresa May'in konuşmasında ayrıca "başarılı bir Brexit anlaşması için AB üyeliğiyle ve AB referandum sonucuyla ilgili ayrışmalara son verilmesi gerektiğini" söylemesi de bekleniyor. Başbakan Theresa May, Brüksel ile Brexit sürecini resmen başlatacak Lizbon Anlaşması'nın 50. maddesini mart sonunda işletecek.

MİLLETVEKİLLERİNDEN ÇAĞRI

İngiliz hükümetinin, mart sonunda başlatmayı öngördüğü Brexit müzakere sürecinin detaylarıyla ilgili açıklama yapmaması eleştirilere neden oluyordu. Milletvekilleri, Brexit müzakereleri başlamadan önce İngiltere Başbakanı'nın ülkenin ortak pazar ve gümrük birliğinde kalıp kalmamasına ilişkin görüşlerini açıklaması çağrısında bulunuyordu.

İngiliz kamuoyunda, AB'den çıkışla ilgili “yumuşak” ve “sert” olmak üzere iki seçenek tartışılıyor. Brexit'in ortak pazar ve gümrük birliği dahil AB'nin bütün kurumlarından çıkmayla sonuçlanmasını isteyen "sert" çevrelerin karşısında, ortak pazara erişimin sürmesi karşılığında AB ile arada belirli ölçüde bir serbest dolaşımın yürürlükte kalmasına izin verilmesini isteyen "yumuşak Brexitçiler" bulunuyor.

İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'dan oluşan Birleşik Krallık'ta geçen yıl yapılan AB referandumunda halkın yüzde 52'si Brexit'ten yana oy kullanmıştı.



İlgili Konular İngiltere Brexit
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