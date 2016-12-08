12:16, 15 Ocak 2017 Pazar

Çanakkale'de ardarda deprem

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Ayvacık Belediye Başkanı Mehmet Ünal Şahin, Çanakkale'de meydana gelen 4,6 ve 4,3 büyüklüğündeki depremlerle ilgili olarak, "Ayvacık deprem hadiselerini pek yaşamayan bir yer. Bu nedenle de halkımız tedirgin olabiliyor. Biz de depremleri takip ediyoruz. Herhangi can ve mal kaybı yok." dedi.

Şahin, AA muhabirine, Çanakkale'de 01.38'de meydana gelen 4,6 ve 07.03'te yaşanan 4,3 büyüklüğündeki depremlerle ilgili açıklamada bulundu.

Dün öğle saatlerinden sonra Ayvacık'ın Gülpınar açıklarında depremlerin meydana geldiğini belirten Şahin, "Bölgede 40'a yakın deprem olmuş. Ayvacık kayaçların üzerinde olduğu için bu depremlerden ikisini hissettik." dedi.

Şahin, "Ayvacık deprem hadiselerini pek yaşamayan bir yer. Bu nedenle de halkımız tedirgin olabiliyor. Biz de depremleri takip ediyoruz. Herhangi can ve mal kaybı yok." diye konuştu.

Ayvacık'ta yaşayan Hüseyin Aktaş, depremin gürleme sesiyle birlikte meydana geldiğini söyledi.

Ailesiyle adeta yataklarından fırladıklarını dile getiren Aktaş, "Çok korktuk. Allah'a şükür, bir yıkım olmadı ilçemizde. Hepimize geçmiş olsun." dedi.

İlçe esnafından Tanju Güreci ise "Gece ve sabah saatlerinde 2 depremi hissettik ve endişelendik. Geceki depremde camdan çıkmayı düşündüm. Sonra da banyoya geçtim. O esnada da deprem kesildi. Sabah kalktım yine deprem oldu. İlçemiz yine sallanıyor. Çok korktuk." ifadelerini kullandı.

Bu arada, 09.38'de de merkez üssü Ayvacık olan 3,7 büyüklüğünde deprem kaydedildi.