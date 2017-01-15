12:31, 15 Ocak 2017 Pazar

Meteoroloji'den şiddetli yağış uyarısı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, şiddetli yağış nedeniyle ani sel ve su baskını gibi oluşması muhtemel risklere karşı uyarıda bulunularak, şöyle denildi:

"Yurdun batı kesimlerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Pazar gece saatleri ile 18.01.2017 Çarşamba günü sabah saatleri arasında aralıklarla Muğla ve Antalya çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli (50-100 kg/m2); İzmir, Manisa ve Aydın çevreleri, Isparta merkez ve güney ilçeleri ile Burdur'un doğu ilçelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."