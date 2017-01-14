Suriye hükümetinin görüşmelerdeki kritik ismi öldürüldü

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Suriye güvenlik güçlerinden Sputnik'e yapılan açıklamada, koordinatörün dün akşam saatlerinde onarım ekibiyle birlikte Ayn el-Fici su kaynağının bulunduğu yerden çıktığı sırada keskin nişancı tarafından vurulduğu belirtildi.
Ahmed Gadban, Barada Vadisi'nde ateşkesin sağlanması için silahlı gruplarla yapılan görüşmelerde Suriye hükümetini temsil ediyordu. Suriye ordusu ve milis güçleri, başkent Şam'a su temin eden Ayn el-Fici içme suyu kaynağının bulunduğu Barada Vadisi'ni teröristlerden kurtarmıştı. Bomba uzmanları bölgeyi mayınlardan temizlerken onarım ekipleri de şebeke altyapısını onarmaya çalışıyor. Onarım çalışmalarının ilk aşamasının dün başarıyla sonuçlandığı aktarılmıştı.
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Suriye hükümetinin Barada Vadisi'ndeki cihatçı militanlarla görüşmelerdeki koordinatörü emekli general Ahmed Gadban'ın öldürüldüğü belirtildi.
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