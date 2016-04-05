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Afganistan'da bombalı saldırı: 7 ölü
Afganistan'da bombalı saldırı: 7 ölü
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Afganistan'ın Pakistan sınırında meydana gelen bombalı saldırıda yedi sivil hayatını kaybetti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Afganistan'ın Pakistan sınırındaki Nangarhar vilayetinde düzenlenen bombalı saldırıda yedi sivil hayatını kaybetti.

Afganistan İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Nangarhar'ın Paçiragam ilçesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın, sivilleri taşıyan aracın bölgeden geçtiği sırada patladığı bildirildi.

Patlamada yedi sivilin hayatını kaybettiği, iki sivilin yaralandığı belirtildi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.



İlgili Konular Afganistan taliban
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