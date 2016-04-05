12:55, 15 Ocak 2017 Pazar

Afganistan'da bombalı saldırı: 7 ölü



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Afganistan'ın Pakistan sınırında meydana gelen bombalı saldırıda yedi sivil hayatını kaybetti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Afganistan'ın Pakistan sınırındaki Nangarhar vilayetinde düzenlenen bombalı saldırıda yedi sivil hayatını kaybetti. Afganistan İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Nangarhar'ın Paçiragam ilçesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın, sivilleri taşıyan aracın bölgeden geçtiği sırada patladığı bildirildi. Patlamada yedi sivilin hayatını kaybettiği, iki sivilin yaralandığı belirtildi. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

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