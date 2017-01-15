13:07, 15 Ocak 2017 Pazar

Antalya'da izinsiz kazı operasyonu: 6 gözaltı



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Kumluca'da birinci derece sit alanında izinsiz kazı yapan 6 zanlı yakalandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Antalya'nın Kumluca ilçesinde jandarma ekipleri, sit alanında izinsiz kazı yapan 6 kişiyi gözaltına aldı. Kumluca Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat üzerine Altınyaka Mahallesi'nde birinci derece sit alanında izinsiz kazı yapanlara yönelik operasyon düzenledi. Bayram Y, Yakup Emre Y, İbrahim Y, Hasan B, Abdullah A. ve Sabri A, izinsiz kazı yaptıkları sırada jandarma tarafından gözaltına alındı. Operasyonda çok miktarda delici ve kesici alet ile baret ve yiyecek ele geçirildi. Zanlılara ait olduğu belirlenen 07 ARP 17 plakalı otomobile de el konuldu. Bölgede jandarma tarafından yapılan incelemede, tarihi eserlerin olduğu alanda 6 metre eninde, 10 metre derinliğinde ve 4 metre uzunluğunda tünel kazıldığı belirlendi. Tünelin kazılması sırasında duvarlarda inşaat demir kalıpları ve tahta kullanıldığı tespit edildi.

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