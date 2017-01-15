Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
13:20, 15 Ocak 2017 Pazar
Filistin
13:09, 15 Ocak 2017 Pazar

  • Paylaş
Ortadoğu Barış Konferansı Fransa'da başladı
Ortadoğu Barış Konferansı Fransa'da başladı

Filistin ve İsrail arasında çıkmaza giren müzakereleri tekrar canlandırmak amacıyla düzenlenen Ortadoğu Barış Konferansı Paris’te başladı.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Filistin ve İsrail arasında ilişkileri yeni bir düzeye taşımak ve çıkmaza giren müzakereleri tekrar canlandırmak amacıyla düzenlenen Ortadoğu Barış Konferansı Paris’te başladı.

ABD Başkanlık görevini 20 Ocak’ta devralacak olan Donald Trump’ın İsrail-Filistin meselesine yaklaşımı nedeniyle konferansın iki devletli bir çözüm için son şans olduğu belirtiliyor.

Ortadoğu Barış Konferansı, 9 yıldır İsrail-Filistin sorunu çerçevesinde bu düzeyde düzenlenen ilk konferans olma özelliğine sahip. 70’e yakın ülkenin katılacağı konferansa İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas’ın katılmayacağı açıklandı.

Öte yandan edinilen bilgiye göre, 2010’dan beri bir araya gelmeyen Abbas ve Netanyahu’nun gelecek haftalarda Paris’te görüşmesi bekleniyor.

Diplomatik kaynaklar, Paris yönetiminin konferansla aynı zamanda ABD başkanlığına seçilen Trump’a da güçlü bir mesaj verme amacı taşıdığına vurgu yapıyor. Ortadoğu sorununa yönelik tartışmalı açıklamalarıyla gündeme gelen Trump’ın göreve başlamadan önce bu yönde bir uluslararası konferans ile dikkatinin çekileceği belirtiliyor.

Konferansa ABD adına katılacak Dışişleri Bakanı John Kerry’nin aynı zamanda konu ile ilgili son zirvesi olacak.

Rusya’nın Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, dünkü açıklamasında, konferansta ülkesini Paris büyükelçisinin temsil edeceğini söyleyerek, Abbas ve Netanyahu’yu Moskova’da ağırlamaya hazır olduklarını belirtmişti.

İsrail Başbakanı Netanyahu da önceki gün Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande ile gerçekleştirdiği görüşmede, konferansa karşı olduğunu belirterek, Paris’te alınacak kararları tanımayacağını kaydetmişti.

Abbas ise Fransız medyasına yaptığı açıklamada, "Paris Barış Konferansı’nın iki devletli çözüm için belki de son fırsat" olduğunu ifade etti.

Konferansa ev sahipliği yapacak olan Fransa Cumhurbaşkanı Hollande, önceki gün yaptığı açıklamada, "Bu konferansın hedefi, iki devletli bir çözüme yönelik uluslararası toplumun desteğini yinelemek. Bu konferansın sorunun çözümüne katkı yapacağına inanıyorum. Bununla beraber barışı İsrail ve Filistinliler birlikte yapacak, başka kişiler değil. Sadece ikili müzakereler bu sorunu çözebilir.” ifadelerini kullanmıştı.

ABD’nin öncülüğündeki Ortadoğu barış süreci görüşmeleri 2014’ün Nisan ayında tıkanmıştı.

Fransa’da Filistin Devleti’nin tanınması yönündeki çabalar sonucu hazırlanan bir tasarı 2014 Aralık ayında Meclis ve Senatodan geçmişti. Tasarı, “Bağımsız Filistin Devleti’ni tanımayı” hükümetten talep ediyordu. Dönemin Dışişleri Bakanı Laurent Fabius parlamentoda yaptığı konuşmada, eğer tüm çabalardan sonra iki yıl içinde görüşmeler sonuçsuz kalırsa, Fransa’nın yapması gerekeni yapacağını ve daha fazla vakit kaybetmeden Filistin Devleti’ni resmen tanıyacağını söylemişti.



İlgili Konular Ortadoğu barış süreci filistin
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Filistin Haberleri
Ortadoğu Barış Konferansı Fransa'da başladı
Ortadoğu Barış Konferansı Fransa'da başladı

Filistin ve İsrail arasında çıkmaza giren müzakereleri tekrar canlandırmak amacıyla düzenlenen Ortadoğu Barış Konferansı Paris’te başladı.
Afganistan'da bombalı saldırı 7 ölü
Afganistan'da bombalı saldırı: 7 ölü

Afganistan'ın Pakistan sınırında meydana gelen bombalı saldırıda yedi sivil hayatını kaybetti
Suriye hükümetinin görüşmelerdeki kritik ismi öldürüldü
Suriye hükümetinin görüşmelerdeki kritik ismi öldürüldü

Suriye hükümetinin Barada Vadisi'ndeki cihatçı militanlarla görüşmelerdeki koordinatörü emekli general Ahmed Gadban'ın öldürüldüğü belirtildi.
Trump ile Putin İzlanda'da görüşebilir
Trump ile Putin İzlanda'da görüşebilir

Sunday Times gazetesi, ABD Başkanı Trump'ın, Reykjavik'te Putin ile görüşmek istediğini iddia etti
İngiltere quot ortak pazardan çıkacak quot iddiası
İngiltere "ortak pazardan çıkacak" iddiası

İngiliz basını, May'in ülkesinin ortak pazar ve gümrük birliğinden çıkmaya hazır olduğunu söyleceğini iddia etti
Avustralya'dan 40 yıl önceki tren kazası için özür
Avustralya'dan 40 yıl önceki tren kazası için özür

Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyalet hükümeti 40 yıl önce meydana gelen tren kazası için özür dileyecek
Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında çatışma
Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında çatışma

Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında çıkan çatışmada Azerbaycan ordusunda bir asker şehit oldu
Filistin Vatikan'da Büyükelçilik açtı
Filistin, Vatikan'da Büyükelçilik açtı

Vatikan'ın Filistin'i devlet olarak tanımasının ardından Vatikan'da ilk kez Filistin Büyükelçiliği açıldı.
Sırbistan'ın Tren provokasyonuna Kosova'dan büyük tepki
Sırbistan'ın Tren provokasyonuna Kosova'dan büyük tepki

Sırbistan'ın illegal olarak Kosova'ya göndermeye çalıştığı tren, Kosova toprak bütünlüğüne karşı provokatif hareket olarak görülüp ülkesine geri gönderildi
Washington Garnizon Komutanı görevden alınacak iddiası
Washington Garnizon Komutanı görevden alınacak iddiası

ABD'de 20 Ocak'taki başkanlık devir teslim töreninin güvenliğinde önemli rolü olan başkent Washington'ın Garnizon Komutanı Korgeneral Schwartz'ın, tören günü görevinden alınacağı bildirildi
Çin'den Trump'a Tayvan tepkisi
Çin'den Trump'a Tayvan tepkisi

Çin Dışişleri Bakanlığı, "ABD'deki siyasi partiler, verdikleri ortak söze uymalı. Tayvan sorunu pazarlık konusu edilemez" açıklamasında bulundu.
Tunus'ta Arap Baharı'ndan geriye dönüş endişesi
Tunus'ta Arap Baharı'ndan geriye dönüş endişesi

Tunus Genel İşçi Sendikası Genel Sekreteri Abbasi, "Bazı soluk sesler, devrimle elde edilen özgürlüğümüzü sınırlandırarak, bizi geriye götürmek istiyor" dedi
Tunus ta Yasemin Devrimi nin 6 yıldönümü yürüyüşü FOTO
Tunus’ta Yasemin Devrimi’nin 6. yıldönümü yürüyüşü | FOTO

Ülkenin başkenti Tunus’un El-Habib Burkiba Caddesi’nde Yasemin Devrimi’nin 6. yılı dolayısıyla düzenlenen yürüyüşe aralarında yabancıların da yer aldığı çok sayıda kişi katıldı
İsveç'te Türk politikacıya ırkçı mektup
İsveç'te Türk politikacıya ırkçı mektup

İsveç'te Liberal Sağ Merkez Parti Göteborg Başkan Yardımcısı Türk asıllı politikacı Mikail Yüksel, ülkeyi terk ederek Türkiye'ye dönmesi yönünde imzasız mektup aldığını söyledi
Musul'daki hava saldırısında 4'ü çocuk 12 sivil öldü
Musul'daki hava saldırısında 4'ü çocuk 12 sivil öldü

Irak'ın Musul şehrinin kuzeyinde koalisyon güçlerine ait olduğu iddia edilen savaş uçaklarının hava saldırısı sonucu 12 sivil hayatını kaybetti
Endonezya'da orta şiddette deprem
Endonezya'da orta şiddette deprem

Endonezya'nın Maluku Adaları'nda 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Haberler

İsrail'in naaşlarını alıkoyduğu Filistinliler defnedildi
İsrail'in naaşlarını alıkoyduğu Filistinliler defnedildi

İsrail'de Filistinli çocuklara hapis cezası
İsrail'de Filistinli çocuklara hapis cezası

Filistinli gruplar Moskova'da görüşecek
Filistinli gruplar Moskova'da görüşecek

İsrail güçleri 25 Filistinliyi gözaltına aldı
İsrail güçleri 25 Filistinliyi gözaltına aldı

Abbas, İsrailli heyeti kabul etti
Abbas İsrailli heyeti kabul etti

İsrail askerleri 34 Filistinliyi gözaltına aldı
İsrail askerleri 34 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrailli STK'dan İsrail'e 'insan hakları ihlali' suçlaması
İsrailli STK'dan İsrail'e 'insan hakları ihlali' suçlaması

Kerry: İki devletli çözüm kalıcı barışın tek yolu
Kerry İki devletli çözüm kalıcı barışın tek yolu






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık
Eğitim
Hayatın İçinden


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Dünyada Ramazan
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 