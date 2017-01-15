13:09, 15 Ocak 2017 Pazar

Ortadoğu Barış Konferansı Fransa'da başladı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Filistin ve İsrail arasında ilişkileri yeni bir düzeye taşımak ve çıkmaza giren müzakereleri tekrar canlandırmak amacıyla düzenlenen Ortadoğu Barış Konferansı Paris’te başladı.

ABD Başkanlık görevini 20 Ocak’ta devralacak olan Donald Trump’ın İsrail-Filistin meselesine yaklaşımı nedeniyle konferansın iki devletli bir çözüm için son şans olduğu belirtiliyor.

Ortadoğu Barış Konferansı, 9 yıldır İsrail-Filistin sorunu çerçevesinde bu düzeyde düzenlenen ilk konferans olma özelliğine sahip. 70’e yakın ülkenin katılacağı konferansa İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas’ın katılmayacağı açıklandı.

Öte yandan edinilen bilgiye göre, 2010’dan beri bir araya gelmeyen Abbas ve Netanyahu’nun gelecek haftalarda Paris’te görüşmesi bekleniyor.

Diplomatik kaynaklar, Paris yönetiminin konferansla aynı zamanda ABD başkanlığına seçilen Trump’a da güçlü bir mesaj verme amacı taşıdığına vurgu yapıyor. Ortadoğu sorununa yönelik tartışmalı açıklamalarıyla gündeme gelen Trump’ın göreve başlamadan önce bu yönde bir uluslararası konferans ile dikkatinin çekileceği belirtiliyor.

Konferansa ABD adına katılacak Dışişleri Bakanı John Kerry’nin aynı zamanda konu ile ilgili son zirvesi olacak.

Rusya’nın Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, dünkü açıklamasında, konferansta ülkesini Paris büyükelçisinin temsil edeceğini söyleyerek, Abbas ve Netanyahu’yu Moskova’da ağırlamaya hazır olduklarını belirtmişti.

İsrail Başbakanı Netanyahu da önceki gün Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande ile gerçekleştirdiği görüşmede, konferansa karşı olduğunu belirterek, Paris’te alınacak kararları tanımayacağını kaydetmişti.

Abbas ise Fransız medyasına yaptığı açıklamada, "Paris Barış Konferansı’nın iki devletli çözüm için belki de son fırsat" olduğunu ifade etti.

Konferansa ev sahipliği yapacak olan Fransa Cumhurbaşkanı Hollande, önceki gün yaptığı açıklamada, "Bu konferansın hedefi, iki devletli bir çözüme yönelik uluslararası toplumun desteğini yinelemek. Bu konferansın sorunun çözümüne katkı yapacağına inanıyorum. Bununla beraber barışı İsrail ve Filistinliler birlikte yapacak, başka kişiler değil. Sadece ikili müzakereler bu sorunu çözebilir.” ifadelerini kullanmıştı.

ABD’nin öncülüğündeki Ortadoğu barış süreci görüşmeleri 2014’ün Nisan ayında tıkanmıştı.

Fransa’da Filistin Devleti’nin tanınması yönündeki çabalar sonucu hazırlanan bir tasarı 2014 Aralık ayında Meclis ve Senatodan geçmişti. Tasarı, “Bağımsız Filistin Devleti’ni tanımayı” hükümetten talep ediyordu. Dönemin Dışişleri Bakanı Laurent Fabius parlamentoda yaptığı konuşmada, eğer tüm çabalardan sonra iki yıl içinde görüşmeler sonuçsuz kalırsa, Fransa’nın yapması gerekeni yapacağını ve daha fazla vakit kaybetmeden Filistin Devleti’ni resmen tanıyacağını söylemişti.