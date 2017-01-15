Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
16:06, 15 Ocak 2017 Pazar
Güncel
13:43, 15 Ocak 2017 Pazar

  • Paylaş
Huzurevlerinde 19 bin 818 kişi kalıyor
Huzurevlerinde 19 bin 818 kişi kalıyor

Türkiye genelinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı huzurevlerinde 13 bin 159, özel huzurevlerinde ise 6 bin 659 olmak üzere, toplamda 19 bin 818 kişi kalıyor.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Türkiye genelinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı huzurevlerinde 13 bin 159, özel huzurevlerinde ise 6 bin 659 olmak üzere, toplamda 19 bin 818 kişi kalıyor.

Türkiye'de "yaşlı" olarak tanımlanan 65 yaş üstü nüfusun tüm nüfusa oranı yüzde 8 oranında iken, 2050'de bu oranın yüzde 22'yi bulması öngörülüyor.

Bu öngörüden hareketle ve artan ihtiyaçlara bağlı olarak, yaşlı vatandaşlara yönelik "Ulusal Yaşlanma Uygulama Programı" kapsamında birçok yeni uygulamayı hayata geçiren bakanlık, binlerce yaşlıyı evde ailelerinin yanında ve huzurevlerinde destekliyor.

Bakanlığın verilerine göre, Kasım 2016 itibarıyla bakanlığa bağlı 14 bin 439 kapasiteli 140 huzurevi ile Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde 13 bin 159 kişiye hizmet sunuluyor. Ayrıca 9 bin 514 kapasiteli 170 özel huzurevinde de 6 bin 659 yaşlının bakımı gerçekleştiriliyor.

Bu kapsamda halihazırda bakanlığa bağlı ve özel huzurevlerinde toplamda 19 bin 818 kişi kalıyor.
Maddi imkanı bulunmayan ve bakanlığa bağlı huzurevlerinde kalan bakıma muhtaç yaşlıların bütün masrafları devlet tarafından karşılanırken, bu kapsamda 4 bin 533 kişi ücretsiz bakım hizmeti alıyor.
160 bin kişi ailesinin yanında bakılıyor

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Türkiye genelinde yaşlılara yönelik yürütülen çalışmalar hakkında AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, bakanlık olarak yaşlı vatandaşları hayatın her anında desteklemenin, aile ortamında, huzurlu, mutlu, güvenli ve sağlıklı bir yaşam sürmelerini sağlamanın asli görevleri olduğunu vurguladı.

Huzurevi hizmetinden önce yaşlıları talepleri doğrultusunda ailelerinin yanında desteklemeyi çok önemsediklerini aktaran Kaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Önceliğimiz, yaşlılarımızın aileleriyle, bu olamıyorsa da sıcak bir yuvanın güvenli ortamında kalmalarını sağlamak. Bu yüzden 'evde bakım' hizmetimizi çok önemsiyorum. Yaşlılarımız, mümkün olduğunca ailesiyle veya kendi evlerinde kalmayı tercih etmektedir. Bakanlık olarak bizler de büyüklerimizin en çok ailelerinin yanlarındayken mutlu ve huzurlu olacaklarına inanıyoruz. Bu nedenle toplumumuzu rahatlatacak evde bakım hizmetini destekleyen çalışmalarımıza hız verdik. Bu kapsamda 160 bin kişiye evde bakım desteği veriyoruz."

EŞLER BİRLİKTE KALIYOR

Yaşlılara yönelik yeni hizmet modellerinin de uygulandığını belirten Kaya, bu kapsamda Yaşlı Yaşam Evleri ile Yaşlı Destek Programı'nın (YADES) hayata geçirildiğini anımsattı.
Bakan Kaya, genellikle şehir merkezlerinde ve toplu yaşam alanlarında, müstakil ev veya apartman olarak açılan 3-6 kişinin birlikte kaldığı Yaşlı Yaşam Evlerinde vatandaşların eşleri veya tek başına kalabildikleri bilgisini vererek, "Kasım 2016 itibarıyla bakanlığımıza bağlı 160 kapasiteli 41 Yaşlı Yaşam Evinde 154 yaşlı sakinimize ev sıcaklığında hizmet sunuyoruz." dedi.



Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Güncel Haberleri
Burdur merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu
Burdur merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu

ByLock kullandığı belirlenen ve daha önce görevden alınan 21 emniyet personelinden 17'si yakalandı
Huzurevlerinde 19 bin 818 kişi kalıyor
Huzurevlerinde 19 bin 818 kişi kalıyor

Türkiye genelinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı huzurevlerinde 13 bin 159, özel huzurevlerinde ise 6 bin 659 olmak üzere, toplamda 19 bin 818 kişi kalıyor.
Antalya'da izinsiz kazı operasyonu 6 gözaltı
Antalya'da izinsiz kazı operasyonu: 6 gözaltı

Kumluca'da birinci derece sit alanında izinsiz kazı yapan 6 zanlı yakalandı
Meteoroloji'den şiddetli yağış uyarısı
Meteoroloji'den şiddetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun güneybatı kesimlerinde şiddetli yağış beklendiğini duyurdu.
Çanakkale'de ardarda deprem
Çanakkale'de ardarda deprem

Çanakkale'de dün gece meydana gelen 4,6 ve 4,3 büyüklüğündeki depremler yerel halkı tedirgin etti
Fuat Avni'nin kimliği belli oldu
Fuat Avni'nin kimliği belli oldu

'Fuat Avni' isimli sosyal medya hesabının ismini Said Sefa olarak değiştiren bir gazeteci olduğu bilgisine ulaşıldı
Anayasa değişikliği teklifinin 16 maddesi kabul edildi
Anayasa değişikliği teklifinin 16. maddesi kabul edildi

TBMM Genel Kurulunda, anayasa değişikliği teklifinin 16. maddesine 341 kabul, 134 ret oyu verildi
Akar S Arabistan'daki quot DEAŞ ile mücadele quot toplantısına gidiyor
Akar, S. Arabistan'daki "DEAŞ ile mücadele" toplantısına gidiyor

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, Suudi Arabistan'daki "DEAŞ ile Mücadele İttifakı Toplantısı"na katılacak. Toplantıda 13 ülkenin genelkurmay başkanı yer alacak
Fırat Kalkanı'nda 198 hedef vuruldu
Fırat Kalkanı'nda 198 hedef vuruldu

Fırat Kalkanı Harekatı'nın 145'inci gününde, DEAŞ'a ait 198 hedef vuruldu
Anayasa değişikliği teklifinde 14 madde kabul edildi
Anayasa değişikliği teklifinde 14. madde kabul edildi

TBMM Genel Kurulunda, anayasa değişikliği teklifinin 14. maddesine 341 kabul, 133 ret oyu verildi.
Evde enerji tasarrufu için yapılması gerekenler
Evde enerji tasarrufu için yapılması gerekenler

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yeşil,fırının buzdolabının yanında çalıştırılmasının enerji tüketimini artırdığını bildirdi
Anayasa değişikliği teklifinde 13 madde kabul edildi
Anayasa değişikliği teklifinde 13. madde kabul edildi

TBMM Genel Kurulunda, anayasa değişikliği teklifinin 13. maddesine 343 kabul, 133 ret oyu verildi
Türkiye-Azerbaycan diplomatik ilişkilerinin 25 yılı
Türkiye-Azerbaycan diplomatik ilişkilerinin 25. yılı

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Memmedyarov Türkiye ve Azerbaycan arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 25. yılı dolayısıyla Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na kutlama mesajı gönderdi
Meteoroloji'den 4 il için kuvvetli yağış uyarısı
Meteoroloji'den 4 il için kuvvetli yağış uyarısı

Antalya, Isparta, Muğla ve Burdur illeri ile bazı ilçeleri için gök gürültülü sağanak ve kar yağışı beklendiği bildirildi
Anayasa değişiklik teklifinde 12 madde kabul edildi
Anayasa değişiklik teklifinde 12. madde kabul edildi

TBMM Genel Kurulunda, anayasa değişikliği teklifinin 12. maddesine 344 kabul, 133 ret oyu verildi
Kalın Batılılar İstanbul'un fethinden dolayı Türkleri affetmedi
Kalın: Batılılar İstanbul'un fethinden dolayı Türkleri affetmedi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "İstanbul'un fethi Avrupalılar için, Bizans için beklenmedik bir hadiseydi. Aslında Batılılar Türkleri, İstanbul'un fethinden dolayı hiçbir zaman affetmediler" dedi





Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık
Eğitim
Hayatın İçinden


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Dünyada Ramazan
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 