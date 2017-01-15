Huzurevlerinde 19 bin 818 kişi kalıyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Türkiye genelinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı huzurevlerinde 13 bin 159, özel huzurevlerinde ise 6 bin 659 olmak üzere, toplamda 19 bin 818 kişi kalıyor.
Türkiye'de "yaşlı" olarak tanımlanan 65 yaş üstü nüfusun tüm nüfusa oranı yüzde 8 oranında iken, 2050'de bu oranın yüzde 22'yi bulması öngörülüyor.
Bu öngörüden hareketle ve artan ihtiyaçlara bağlı olarak, yaşlı vatandaşlara yönelik "Ulusal Yaşlanma Uygulama Programı" kapsamında birçok yeni uygulamayı hayata geçiren bakanlık, binlerce yaşlıyı evde ailelerinin yanında ve huzurevlerinde destekliyor.
Bakanlığın verilerine göre, Kasım 2016 itibarıyla bakanlığa bağlı 14 bin 439 kapasiteli 140 huzurevi ile Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde 13 bin 159 kişiye hizmet sunuluyor. Ayrıca 9 bin 514 kapasiteli 170 özel huzurevinde de 6 bin 659 yaşlının bakımı gerçekleştiriliyor.
Bu kapsamda halihazırda bakanlığa bağlı ve özel huzurevlerinde toplamda 19 bin 818 kişi kalıyor.
Maddi imkanı bulunmayan ve bakanlığa bağlı huzurevlerinde kalan bakıma muhtaç yaşlıların bütün masrafları devlet tarafından karşılanırken, bu kapsamda 4 bin 533 kişi ücretsiz bakım hizmeti alıyor.
160 bin kişi ailesinin yanında bakılıyor
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Türkiye genelinde yaşlılara yönelik yürütülen çalışmalar hakkında AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, bakanlık olarak yaşlı vatandaşları hayatın her anında desteklemenin, aile ortamında, huzurlu, mutlu, güvenli ve sağlıklı bir yaşam sürmelerini sağlamanın asli görevleri olduğunu vurguladı.
Huzurevi hizmetinden önce yaşlıları talepleri doğrultusunda ailelerinin yanında desteklemeyi çok önemsediklerini aktaran Kaya, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Önceliğimiz, yaşlılarımızın aileleriyle, bu olamıyorsa da sıcak bir yuvanın güvenli ortamında kalmalarını sağlamak. Bu yüzden 'evde bakım' hizmetimizi çok önemsiyorum. Yaşlılarımız, mümkün olduğunca ailesiyle veya kendi evlerinde kalmayı tercih etmektedir. Bakanlık olarak bizler de büyüklerimizin en çok ailelerinin yanlarındayken mutlu ve huzurlu olacaklarına inanıyoruz. Bu nedenle toplumumuzu rahatlatacak evde bakım hizmetini destekleyen çalışmalarımıza hız verdik. Bu kapsamda 160 bin kişiye evde bakım desteği veriyoruz."
EŞLER BİRLİKTE KALIYOR
Yaşlılara yönelik yeni hizmet modellerinin de uygulandığını belirten Kaya, bu kapsamda Yaşlı Yaşam Evleri ile Yaşlı Destek Programı'nın (YADES) hayata geçirildiğini anımsattı.
Bakan Kaya, genellikle şehir merkezlerinde ve toplu yaşam alanlarında, müstakil ev veya apartman olarak açılan 3-6 kişinin birlikte kaldığı Yaşlı Yaşam Evlerinde vatandaşların eşleri veya tek başına kalabildikleri bilgisini vererek, "Kasım 2016 itibarıyla bakanlığımıza bağlı 160 kapasiteli 41 Yaşlı Yaşam Evinde 154 yaşlı sakinimize ev sıcaklığında hizmet sunuyoruz." dedi.
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Türkiye genelinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı huzurevlerinde 13 bin 159, özel huzurevlerinde ise 6 bin 659 olmak üzere, toplamda 19 bin 818 kişi kalıyor.
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