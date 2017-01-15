Myanmar'da Budistler Müslümanların etkinliğini engelledi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Myanmar'da milliyetçi Budistler, Müslümanlarca düzenlenen dini törenin bu ay içinde ikinci kez iptal edilmesine neden oldu.
Yerel internet sitesi Irrawaddy'nin haberine göre, Yangon kentine 440 kilometre uzaklıktaki Pyay in Bago bölgesindeki bir kasabada, Müslümanların düzenlemek istediği dini tören, aralarında rahiplerin de bulunduğu milliyetçi Budistler tarafından son dakikada engellendi.
Törenin organizatörlerinden Kyaw Naing, yaptığı açıklamada, her yıl aynı töreni barış içinde gerçekleştirdiklerini belirtti. Naing, İslam'ın gerçekten bir uzlaşı dini olduğunu göstermek için törenin iptal edilmesini sükunetle karşıladıklarını söyledi.
Etkinlik için yekililerden gerekli tüm izinleri aldıklarını vurgulayan Kyaw Naing, benzer bir başka törenin aynı gerekçelerle bir hafta önce de engellendiğini hatırlattı.
Yangon'un Botataung ilçesinde aralarında rahiplerin de olduğu milliyetçi Budistler, 8 Ocak'ta yerel otoritelerin izni olmadan düzenlendiğini öne sürdükleri Müslümanların dini töreninin iptal edilmesine neden olmuştu. Gruplar arasında tansiyonun yükseldiği olayla ilgili onlarca polis bölgeye sevk edilmişti.
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Aralarında rahiplerin de bulunduğu milliyetçi Budistler, Müslümanların düzenlediği dini etkinliğe ikinci kez engel oldu
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