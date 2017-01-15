İsrail'den Kudüs'teki Filistinlinin dükkanına

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
İşgal altındaki Doğu Kudüs'te Mescid-i Aksa'nın da içinde bulunduğu Eski Şehir bölgesinde yer alan tarihi bakkal dükkanını devretmesi için İsrail'in kendisine önce 24 milyon dolar, daha sonra da açık çek teklif ettiği Filistinli İmad Ebu Hatice, ne pahasına olursa olsun burayı terk etmeyeceğini söyledi.
Mescid-i Aksa'nın Silsile Kapısı'na 5 metre, Burak Duvarı'na (Ağlama Duvarı) ise sadece 2,5 metre mesafedeki tarihi mekanı devretmesi için kendisine yapılan baskıları AA muhabirine anlatan Ebu Hatice, İsrail'in adım adım uygulamaya koyduğu Kudüs'ü Yahudileştirme planının en son ve bariz örneğinin kendisi olduğunu ifade etti. Bakkal dükkanı olarak işlettiği, babadan kalma tarihi yapının "arkeolojik çalışma" bahanesiyle kapatıldığını belirten Ebu Hatice, "Üç yıl önce burada, kendi mülkümüzde çalışmamızı yasakladılar. Herhangi bir restorasyon çalışması yapabilmemizi de İsrail Arkeoloji Çalışmaları İdaresi'nin gözetimi ve iznine bağladılar." dedi.
Mescid-i Aksa'nın Silsile Kapısı'na 5 metre, Burak Duvarı'na (Ağlama Duvarı) ise sadece 2,5 metre mesafedeki tarihi mekanı devretmesi için Filistinli işyeri sahibine servet teklif edildi
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