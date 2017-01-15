Fransa: “Tek yol iki devletli çözüm”

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Fransa'nın başkenti Paris'te Filistin ile İsrail arasındaki müzakereleri canlandırmak amacıyla düzenlenen Ortadoğu Barış Konferansı başladı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Filistin lideri Mahmut Abbas'ın gitmediği konferansa 70'e yakın ülkeden delegeler katılıyor.
Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Marc Ayrault, İsrail ve Filistin arasında iki devletli çözümün barışa ilerlemenin tek yolu olduğunu söyledi. Ayrault, “Barışa ilerlemenin tek yolu iki devletli çözüm. bu yol her iki tarafın da arzu ve haklarına cevap verecektir” ifadesini kullandı.
Vazgeçmek zamanı olmadığını kaydeden Fransız Bakan, “Vazgeçmenin zamanı değil, çünkü aciliyet devam diyor. Her iki taraf da güvensizlik ilişkisinde mesafeli kaldı. Çatışmaların yeniden başlaması halinde kimse güvende değil. Şuandan itibaren ortak sorumluluğumuz İsrail ve Filistin’i müzakere masasına getirme başarısıdır” dedi.
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