15:31, 15 Ocak 2017 Pazar

“İsmail Gaspıralı’nın Mirası” etkinliği düzenlendi





Kırım Derneği Genel Merkezi Gençlik Komisyonu, “İsmail Gaspıralı’nın Mirası” adlı bir etkinlik düzenlendi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Genel Merkezi'nde, Gençlik Komisyonu öncülüğünde bir etkinlik düzenlendi. qha'da yer alan habere göre ekinlikte, genç araştırmacı tarihçi Ufuk Aykol, belgeler ve resimlerle Gaspıralı’yı anlattı. Gaspıralı’nın Kırım Tatarları için çok önemli bir kişi olduğunu söyleyen Aykol, bütün Kırım Tatarlarının Gaspıralı’yı anlatan kitaplar okumalarını önerdi. Etkinliğe katılan Kırım Tatarı gençler soru-cevap kısmında Gaspıralı hakkında merak ettiklerini Aykol’a sordu. Kırım Derneği Genel Merkezi Gençlik Komisyonu'nun düzenlediği etkinliğe gençler büyük ilgi gösterdi.

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