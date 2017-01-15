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16:41, 15 Ocak 2017 Pazar

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KKTC'de FETÖ operasyonu
KKTC'de FETÖ operasyonu

KKTC'de, FETÖ'nün TSK'daki yapılanmasına yönelik operasyonda 9 albay gözaltına alındı.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasına yönelik operasyonda dokuz albay gözaltına alınarak Türkiye'ye gönderildi.

Askeri yetkililerden alınan bilgiye göre, KKTC'de TSK'ya bağlı Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ yapılanmasına yönelik operasyonda dokuz albay gözaltına alınarak iki askeri helikopterle Ankara’ya sevk edildi.

Gözaltına alınan askerlerin komuta ve çalışma odaları ile ikamet ettikleri lojmanlarda geniş çaplı arama yapıldı.



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