17:03, 15 Ocak 2017 Pazar

DEAŞ'tan Afganistan'da okul baskını





Nangarhar'ın Deh Bala ilçesindeki Mişir Mullah Sahip Medresesi'nde ders veren 12 öğretmen ve 2 çalışan personel DEAŞ mensuplarınca kaçırıldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi DEAŞ'ın, Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde 14 kişiyi kaçırdığı bildirildi. Nangarhar Valiliğinden yapılan açıklamada, DEAŞ mensuplarının, Nangarhar'ın Deh Bala ilçesindeki Mişir Mullah Sahip Medresesi'nde ders veren 12 kişiyle iki medrese çalışanını kaçırdığı belirtildi. Örgüt üyelerinin, öğretmenleri medresedeki öğrencileri sınav yaptığı sırada kaçırdığı ifade edilen açıklamada, söz konusu kişilerin nereye götürüldüğünün bilinmediği aktarıldı. Açıklamada, kaçırılan 14 kişinin serbest kalması için çalışma başlatıldığı vurgulandı. DEAŞ mensupları bir gün önce de Nangarhar'ın Kot ilçesinde sivillere ait 65 evi ateşe vermişti.

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