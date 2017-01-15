17:18, 15 Ocak 2017 Pazar

Ahmet Türk, Elazığ'a nakledildi





Eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün, Elazığ F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna nakledildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün, Elazığ F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna nakledildiği bildirildi. Ahmet Türk'ün avukatı Zeynep Ceren Boztoprak yaptığı açıklamada, bugün ziyaret için Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna giden CHP heyetinin, müvekkilinin buradan Elazığ'a nakledildiğini öğrendiğini kaydetti. Boztoprak, kendilerinin bu yönde bir talebi olmadığını ifade etti.

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