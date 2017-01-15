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Diyarbakır'da narkoterör operasyonu
Diyarbakır'da narkoterör operasyonu

Lice ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, 308 kilogram esrar ile 15 kilogram kenevir tohumu ele geçirildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde gerçekleştirilen narkoterör operasyonunda, 308 kilogram esrar ile 15 kilogram kenevir ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Lice ilçesi Çavundur köyünde, PKK'lıları etkisiz hale getirmek, tespit edilen iş birlikçiler ve aranan şahısları yakalamak, terör örgütünün finans kaynağı olan yasa dışı uyuşturucuları ele geçirmek amacıyla operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 10 ev ve eklentisi ile Çavundur köyünün çevresinde yapılan aramada, araziye gömülü vaziyette 308 kilogram esrar, 15 kilogram kenevir tohumu ile sargı bezi, steril bisturi ucu, enjeksiyonluk solüsyon gibi çok sayıda tıbbi malzeme ele geçirildi.



İlgili Konular Diyarbakır PKK esrar kaçakçıları
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