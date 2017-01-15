17:45, 15 Ocak 2017 Pazar

BTK Başkanı'ndan WhatsApp uyarısı





WhatsApp üzerinde tespit edilen güvenlik açığı nedeniyle gönderilen mesajların üçüncü kişiler tarafından okunabildiği uyarısı yapıldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan, WhatsApp üzerinde tespit edilen güvenlik açığı nedeniyle gönderilen mesajların üçüncü kişiler tarafından okunabildiğine işaret etti. Sayan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "WhatsApp, uçtan uca şifrelenen mesajlarınızı 'gerektiğinde' okuyabiliyor. Cihazın hafızasında saklanan bir 'anahtar' yardımıyla şifre çözülüyor" dedi. ​WhatsApp’ın 'güvenli ve gizli iletişim garantisi' verdiğini savunduğu uçtan uca şifreleme sisteminde ciddi bir güvenlik açığı bulunduğu, hükümetlerin şifrelenmiş mesajları bile okuyabileceği iddia edilmişti. WhatsApp uygulamasının sahibi olan Facebook şirketi iddiayı reddetmişti.

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