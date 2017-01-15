18:01, 15 Ocak 2017 Pazar

Facebook'tan Almanya seçimlerine"Yalan haber"uyarısı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Facebook Almanya'nın sayfasından yapılan açıklamada yalan haberlerin bildirilmesi için yeni bir uygulamanın hayata geçirileceği açıkladı.

Facebook'tan yapılan yazılı açıklamada "Facebook'ta paylaşılan haberlerin güvenilir olması bizim için önemli" vurgusu yapıldı.

Yalan haberlerin bildirimi sürecinde ise kullanıcılar "basit bir raporlama süreciyle" yalan olduğundan şüphelendikleri haberi işaretleyecek. Ardından bağımsız bir teyit kuruluşu bunu inceleyecek.

Ayrıca, gerçek haber sayfasıymış gibi paylaşımlar yapan yalan haber sayfalarına da reklam geliri verilmeyecek.



ABD seçim sürecinde "Papa Trump'ı oy verilmesini önerdi" gibi sandığı etkileyecek yalan haberlere zamanında müdahale edemediği gerekçesiyle eleştirilen Facebook, açıklamasında "Şeffaf ve bağımsız bir teyit sürecinin gazetecilik için güçlü bir araç olduğunu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

AFP'nin haberine göre Facebook'un teyit için Almanya'da birlikte çalışacağı kuruluşlardan biri Corrective olacak.



