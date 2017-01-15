Bahreyn-Gazze'den telekonferansla ortak parlamento oturumu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Gazze'deki "Reform ve Değişim Bloğu" ile Bahreyn parlamentosundan "Filistin'e Destek" komitesi telekonferans yoluyla ortak oturum düzenledi. Oturumda Filistin meselesi görüşüldü.
Reform ve Değişim Bloğu Başkan Yardımcısı Mervan Ebu Ras, telekonferans yoluyla gerçekleştirilen oturumun açılışında, bunun bir ilk olduğunu ifade ederek, "Bu toplantı, Bahreyn'in Filistin meselesine yönelik ilgisini ve Filistinlilere desteğini gösteriyor." dedi.
İsrail'in yaklaşık on yıldır uyguladığı abluka nedeniyle Gazzelilerin yaşadığı insani sorunlara değinen Ebu Ras, "Elektrik kesintilerinin fazlalaştığı ve hastaların seyahatine izin verilmemesi bu zor günlerdeki ablukanın sıkıntılarını daha da artıyor." diye konuştu.
Ebu Ras, abluka nedeniyle bölgede en fazla zarar gören sektörler arasında sağlığın olduğunu ifade ederek, ilaç, tıbbi ekipman ve uzman doktorun yanı sıra tedavisi için bölge dışına çıkması gerekenlere izin verilmediğini aktardı.
Kudüs'te Mescid-i Aksa ile kutsal simgelerin risk altında olduğunu kaydeden Ebu Ras, İsrail hükümetinin Yahudileştirme çalışmalarının devam ettiğini sözlerine ekledi.
Filistin'e Destek Komitesi Başkanı Muhammed el-Amadi ise ülkesinin tüm kesimleri ile farklı inanç mensuplarının, Filistin meselesi ve Batı Şeria, Gazze, Kudüs'teki tüm Filistinlilerin yanında yer aldığını ifade etti.
Amadi, halihazırda çalışmalar kapsamında üç konunun öncelikleri arasında yer aldığını belirterek, "Önceliğimiz olan üç konu; Kudüs meselesi, Gazze'deki abluka, Bahreyn ve Haliç ülkeleri nezdinde İsrail ile mücadelenin normalleşmemesi." diye konuştu.
Bahreyn'deki Filistin'e Destek Komitesi, Filistin halkının sorunlarını değerlendirmek üzere geçen aralık ayının ortalarında kurulmuştu.
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