Sudan'da muhaliflere seyahat engeli

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Sudan'da muhalefetteki Milli Ümmet Partisi'nden 3 yetkilinin, muhalefet partilerinin liderlerini bir araya getirecek toplantıya katılmak için Fransa'nın başkenti Paris'e gitmesine engel olunduğu bildirildi.
Partiden yapılan yazılı açıklamada, "Hartum Havalimanı'ndaki güvenlik güçleri partinin başkan yardımcıları Meryem es-Sadık el-Mehdi ve Muhammed Abdullah ed-Dume ile Genel Sekreter Sare Nakdullah'ı seyahatten men ederek, pasaportlarına el koydu." ifadesine yer verildi.
Açıklamada, yetkililerin seyahatten men edilmesi ve pasaportlarına el konulmasının hareket etme ve dolaşım özgürlüğüne yönelik açık bir saldırı ve ihlal olduğu kaydedildi.
Sudan güvenlik güçleri dün de Sudan Kongre Partisi Başanı Ömer Ed-Dekir, Ulusal Koalisyon Partisi Başkanı Kemal İsmail, Sudan Baas Partisi Başkanı Yahya el-Hüseyin'in aynı toplantıya katılmak üzere Paris'e gitmelerine engel olmuştu.
Paris'te yarın başlayıp 20 Ocak'a kadar devam edecek ve Sudanlı muhalif hareket ve partilerin katılacağı toplantıda ülkedeki barış sürecinin geleceğinin görüşülmesi bekleniyor.
Sudan'da silahlı hareket ve partilerden teşekkül eden muhalefet, Aralık 2014'te Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir yönetimine karşı Nida Sudan ittifakını kurmuştu.
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