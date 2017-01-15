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18:54, 15 Ocak 2017 Pazar

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Türk okuluna silahlı saldırı..1’i Türk, 7 kişi kaçırıldı
Türk okuluna silahlı saldırı..1’i Türk, 7 kişi kaçırıldı

Nijerya’da bir Türk okuluna düzenlenen silahlı saldırıda, aralarında öğrencilerin de olduğu yedi kişi kaçırıldı.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Nijerja’nın güneyindeki Ogun eyaletinde silahlı bir grup, Türk okuluna saldırı düzenledi. Alman Basın Ajansı DPA’nın haberine göre, iki öğrenci ve beş okul personelinin kaçırıldığı bildirilen olayda, Nijerya polisi rehin öğretmenin Türk olduğunu açıkladı.

Ogun eyaleti polis sözcüsü Abimbola Oyeyemi, altı Nijeryalı ve bir Türk’ü kaçıran saldırganların polisle ya da yetkililerle irtibat kurmadığı ve olayla ilgili henüz gözaltına alınan kimse olmadığını bildirdi. Oyeyemi, “Kurbanların yara almadan serbest kalmasını sağlamak ve zanlıları adalet önüne getirmek için ciddi bir çalışma içerisinde olduklarını” söyledi.

TÜNEL KAZILMIŞ

Suudi devlet haber ajansı SPA’nın haberine, isminin Lale Uluslararası Okulları olduğu öğrenilen kurumun müdürü Yunus Emre Doğan gazetecilere yaptığı açıklamada, saldırganların okulun arka bahçesindeki tellerin altından tünel kazarak içeri girdiğini tahmin ettiklerini açıkladı. Müdür Doğan ayrıca, “Alarmlarının devreye girdiğini duyan ve güvenlik görevlilerimizi gören silahlı saldırganlar, güvenlik personeline ateş açarak kaçmayı başardı,” açıklamasında bulundu. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Rehin alınan beş personelin kadın olduğu, bunlardan üçünün danışman, birinin aşçı, diğerinin de öğretmen olduğu öğrenildi. Kaçırılan Türk öğretmenin isminin açıklanmadığı saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Okulun personelinin çoğunlukla Türk ve Nijeryalılardan oluştuğu aktarıldı.



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