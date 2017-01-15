El Bab'ta ÖSO alanına bombalı saldırı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Suriye'de DEAŞ'ın Halep'in el Bab ilçesi çevresinde Özgür Suriye Ordusuna (ÖSO) bağlı birliklerin toplandığı alana bomba yüklü araçla düzenlediği saldırıda 12 kişinin hayatını kaybettiği, 30 kişinin yaralandığı bildirildi.
DEAŞ mensupları Halep'in kuzeydoğusundaki El Bab ilçesinin doğusunda yer alan Cub el-Barazi köyünde ÖSO birliklerinin toplandığı alana bomba yüklü araçla saldırdı.
Bombalı saldırıda ÖSO mensubu 12 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı. Durumu ciddi olan bazı yararlılar Türkiye'deki hastanelere sevk edildi.
Bu arada Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında bölgede bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait unsurların saldırı bölgesinde bulunmadığı öğrenildi.
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