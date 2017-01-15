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Ortadoğu
19:02, 15 Ocak 2017 Pazar

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El Bab'ta ÖSO alanına bombalı saldırı
El Bab'ta ÖSO alanına bombalı saldırı

El Bab çevresinde ÖSO'nun toplanma alanına düzenlenen saldırıda 12 kişi öldü, 30 kişi yaralandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Suriye'de DEAŞ'ın Halep'in el Bab ilçesi çevresinde Özgür Suriye Ordusuna (ÖSO) bağlı birliklerin toplandığı alana bomba yüklü araçla düzenlediği saldırıda 12 kişinin hayatını kaybettiği, 30 kişinin yaralandığı bildirildi.

DEAŞ mensupları Halep'in kuzeydoğusundaki El Bab ilçesinin doğusunda yer alan Cub el-Barazi köyünde ÖSO birliklerinin toplandığı alana bomba yüklü araçla saldırdı.

Bombalı saldırıda ÖSO mensubu 12 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı. Durumu ciddi olan bazı yararlılar Türkiye'deki hastanelere sevk edildi.

Bu arada Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında bölgede bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait unsurların saldırı bölgesinde bulunmadığı öğrenildi.



İlgili Konular ÖSO Suriye IŞİD IŞİD el bab
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