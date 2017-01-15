İtalya'da mafya üyelerinden biri yakalandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
İtalya’da en tehlikeli mafya üyelerinden biri olarak tanımlanan uyuşturucu kaçakçısı Andrea Nizza yakalandı.
İtalyan basınına yansıyan haberlere göre, 2014 yılından beri adı arananlar listesinin ilk sırasında yer alan Nizza, iki yandaşıyla güneydeki Katanya iline bağlı Viagrande’de kiraladıkları evde yakalandı.
Nizza ailesinin uzun yıllar Santapaolas-Ercolano grubunun silahlı kolu olma görevini yürüttüğü, 30 yaşındaki Andrea Nizza’nın "uzmanlığının" ise Yunanistan ve Arnavutluk’u kapsayan uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı olduğu ifade edildi. Bu nedenle adı, İtalya’nın en çok aranan 100 ismi arasında bulunan Andrea Nizza’nın, 2014 yılındaki “Beyaz çiçekler” operasyonu ve davasından hakkında kesinleşmiş 6 yıl 8 ay hapis cezası olduğu da ifade edildi.
Haber kanalı Rainews24’ün haberinde de Andrea Nizza’nın kardeşi Fabrizio’nun adaletle işbirliği yapması sonucu yakalanmış olabileceği kaydedildi.
Katanya Cumhuriyet Savcısı Carmelo Zuccaro, yaptığı açıklamada, bunun adalet ve organize suçla mücadele için büyük bir başarı olduğunu, jandarma ve istihbarat birimlerinin büyük profesyonellik göstererek en tehlikeli kaçaklardan birini yakalamayı başardığını söyledi.
Katar, Gazze'deki elektrik sıkıntısını hafifletmek amacıyla 12 milyon dolar yardımda bulunacak
El Bab'taki ÖSO alanına yapılan bombalı saldırıda yaralanan 15 Suriyeli, Kilis Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı
Rusya’nın ABD Başkanlığı koltuğuna 20 Ocak’ta oturacak olan Trump’ın ekibini Astana’da düzenlenecek Suriye zirvesine davet ettiği ortaya çıktı
2014 yılından beri adı arananlar listesinin ilk sırasında yer alan Nizza, iki yandaşıyla İtalya'da yakalandı
Donald Trump, ABD'de ticaret yapmak isteyen otomotiv firmalarının ülkede üretim yapmak zorunda olduğunu belirtti
El Bab çevresinde ÖSO'nun toplanma alanına düzenlenen saldırıda 12 kişi öldü, 30 kişi yaralandı
Sudan güvenlik güçleri, Milli Ümmet Partisi'nden 3 yetkilinin, Paris'e gitmesine engel oldu
Gazze'deki "Reform ve Değişim Bloğu" ile Bahreyn parlamentosundan "Filistin'e destek" komitesi telekonferans yoluyla ortak meclis oturumu düzenledi
Sosyal medya platformu Facebook, seçim sürecine giren Almanya'da yalan haber paylaşımını önlemek için yeni adımlar atacağını duyurdu
Nangarhar'ın Deh Bala ilçesindeki Mişir Mullah Sahip Medresesi'nde ders veren 12 öğretmen ve 2 çalışan personel DEAŞ mensuplarınca kaçırıldı
KKTC'de, FETÖ'nün TSK'daki yapılanmasına yönelik operasyonda 9 albay gözaltına alındı.
Bangladeş'in Tongi kentinde toplanan Müslümanlar geleneksel Bishwa Ijtema (Bishwa İçtiması) etkinliği için biraraya geldi.
İsrail Başbakanı Netayahu, Paris'te düzenlenen Ortadoğu Barış konferansı'nın "saçma" olduğunu söyledi
Tobruk merkezli TM'ye bağlı güçlere ait bir savaş uçağı, Bingazi'nin batısında düştü
Kırım Derneği Genel Merkezi Gençlik Komisyonu, “İsmail Gaspıralı’nın Mirası” adlı bir etkinlik düzenlendi.