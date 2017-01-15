19:18, 15 Ocak 2017 Pazar

Trump’ın ekibi Astana'ya davet edildi





Rusya’nın ABD Başkanlığı koltuğuna 20 Ocak’ta oturacak olan Trump’ın ekibini Astana’da düzenlenecek Suriye zirvesine davet ettiği ortaya çıktı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi BD’nin seçilmiş başkanı Donald Trump’ın ekibine, Suriye’de çözüm amacıyla 23 Ocak’ta Kazakistan’ın başkenti Astana’da yapılması planlanan zirve için sürpriz bir davet geldi. Amerikan Washington Post (WP) gazetesinin Trump’ın geçiş dönemi ekibinden bir yetkiliye dayandırdığı habere göre, Rusya’nın Washington Büyükelçisi Sergey Kislyak, Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanlığı görevini yapacak emekli general Mike Flynn’i 28 Aralık’ta arayarak daveti iletti. Hürriyet'in derlediği habere göre WP’ye konuşan kaynak, bu telefon konuşmasında Trump yönetiminin Astana görüşmelerinde yer alıp almayacağına dair bir karara varılmadığını belirtti. Bu telefon konuşmasından sadece bir gün sonra ise ABD Başkanı Barack Obama, 35 Rus diplomatın sınır dışı edilmesini içeren yeni yaptırımları açıkladı.

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