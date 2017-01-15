19:24, 15 Ocak 2017 Pazar

El Bab'taki yaralananlar Kilis'e getirildi





El Bab'taki ÖSO alanına yapılan bombalı saldırıda yaralanan 15 Suriyeli, Kilis Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Suriye'de El Bab çevresinde ÖSO'nun toplanma alanına düzenlenen saldırıda yaralanan 15 Suriyeli, Kilis'e getirildi. DEAŞ'ın Halep'in el Bab ilçesi çevresinde Özgür Suriye Ordusuna (ÖSO) bağlı birliklerin toplandığı alana bomba yüklü araçla düzenlediği saldırının ardından, yaralanan Suriyeliler, yakınları tarafından Çobanbey sınır hattına alındı. Yaralılar, burada hazır bekletilen ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Terör örgütü DEAŞ mensuplarının Halep'in kuzeydoğusundaki El Bab ilçesinin doğusunda yer alan Cub el-Barazi köyünde ÖSO birliklerinin toplandığı alana bomba yüklü araçla saldırması sonucu, ÖSO mensubu 12 kişi hayatını kaybetmiş 30 kişi ise yaralanmıştı.

Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.