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Sudan'da ateşkes uzatıldı
Sudan'da ateşkes uzatıldı

Sudan'da silahlı gruplar arasında sağlanan ateşkes 6 ay daha uzatıldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Sudan'da silahlı gruplar arasında sağlanan ateşkesin 6 ay daha uzatıldığı bildirildi.

Sudan resmi haber ajansı SUNA'nın haberine göre, Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir başkanlığında Bakanlar Kurulu'nun düzenlediği olağanüstü toplantıda Güney Kordofan ve Mavi Nil eyaletlerindeki silahlı gruplar arasında sağlanan ateşkesin 6 ay daha uzatılması kararı alındı.

Toplantıda ayrıca, ABD yönetiminin aldığı "ticari yaptırımların kaldırılması" kararının olumlu etkilerini destekleyecek uygulamalar için de hazırlık yapılması çağrısında bulunuldu.

Beşir geçen haziran ayında Güney Kordofan ve Mavi Nil eyaletlerinde 4 aylık bir süreç için ateşkes sağlandığını açıklamış, daha sonra bu sürenin yıl sonuna kadar uzatıldığı duyurulmuştu.

ABD Başkanı Barack Obama da görev süresinin son haftasına girerken yayımladığı başkanlık kararıyla Sudan'a 20 yıldır uygulanan ticari yaptırımların kaldırılması talimatını vermişti.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, kararın uygulanmasının, "Sudan'ın insan hakları ve terörle mücadele konularındaki performansını sürdürmesini teşvik" amacıyla 6 ay ertelendiği belirtilmişti.

ABD tarafından 1993 yılında "terörizmi destekleyen devletler" kategorisine alınan Sudan'a, 1997 yılında dönemin ABD Başkanı Bill Clinton'ın talimatıyla yaptırımlar uygulanmaya başlamıştı.



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