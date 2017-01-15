Sudan'da ateşkes uzatıldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Sudan'da silahlı gruplar arasında sağlanan ateşkesin 6 ay daha uzatıldığı bildirildi.
Sudan resmi haber ajansı SUNA'nın haberine göre, Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir başkanlığında Bakanlar Kurulu'nun düzenlediği olağanüstü toplantıda Güney Kordofan ve Mavi Nil eyaletlerindeki silahlı gruplar arasında sağlanan ateşkesin 6 ay daha uzatılması kararı alındı.
Toplantıda ayrıca, ABD yönetiminin aldığı "ticari yaptırımların kaldırılması" kararının olumlu etkilerini destekleyecek uygulamalar için de hazırlık yapılması çağrısında bulunuldu.
Beşir geçen haziran ayında Güney Kordofan ve Mavi Nil eyaletlerinde 4 aylık bir süreç için ateşkes sağlandığını açıklamış, daha sonra bu sürenin yıl sonuna kadar uzatıldığı duyurulmuştu.
ABD Başkanı Barack Obama da görev süresinin son haftasına girerken yayımladığı başkanlık kararıyla Sudan'a 20 yıldır uygulanan ticari yaptırımların kaldırılması talimatını vermişti.
Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, kararın uygulanmasının, "Sudan'ın insan hakları ve terörle mücadele konularındaki performansını sürdürmesini teşvik" amacıyla 6 ay ertelendiği belirtilmişti.
ABD tarafından 1993 yılında "terörizmi destekleyen devletler" kategorisine alınan Sudan'a, 1997 yılında dönemin ABD Başkanı Bill Clinton'ın talimatıyla yaptırımlar uygulanmaya başlamıştı.
Katar, Gazze'deki elektrik sıkıntısını hafifletmek amacıyla 12 milyon dolar yardımda bulunacak
El Bab'taki ÖSO alanına yapılan bombalı saldırıda yaralanan 15 Suriyeli, Kilis Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı
Rusya’nın ABD Başkanlığı koltuğuna 20 Ocak’ta oturacak olan Trump’ın ekibini Astana’da düzenlenecek Suriye zirvesine davet ettiği ortaya çıktı
2014 yılından beri adı arananlar listesinin ilk sırasında yer alan Nizza, iki yandaşıyla İtalya'da yakalandı
Donald Trump, ABD'de ticaret yapmak isteyen otomotiv firmalarının ülkede üretim yapmak zorunda olduğunu belirtti
El Bab çevresinde ÖSO'nun toplanma alanına düzenlenen saldırıda 12 kişi öldü, 30 kişi yaralandı
Sudan güvenlik güçleri, Milli Ümmet Partisi'nden 3 yetkilinin, Paris'e gitmesine engel oldu
Gazze'deki "Reform ve Değişim Bloğu" ile Bahreyn parlamentosundan "Filistin'e destek" komitesi telekonferans yoluyla ortak meclis oturumu düzenledi
Sosyal medya platformu Facebook, seçim sürecine giren Almanya'da yalan haber paylaşımını önlemek için yeni adımlar atacağını duyurdu
Nangarhar'ın Deh Bala ilçesindeki Mişir Mullah Sahip Medresesi'nde ders veren 12 öğretmen ve 2 çalışan personel DEAŞ mensuplarınca kaçırıldı
KKTC'de, FETÖ'nün TSK'daki yapılanmasına yönelik operasyonda 9 albay gözaltına alındı.
Bangladeş'in Tongi kentinde toplanan Müslümanlar geleneksel Bishwa Ijtema (Bishwa İçtiması) etkinliği için biraraya geldi.
İsrail Başbakanı Netayahu, Paris'te düzenlenen Ortadoğu Barış konferansı'nın "saçma" olduğunu söyledi
Tobruk merkezli TM'ye bağlı güçlere ait bir savaş uçağı, Bingazi'nin batısında düştü
Kırım Derneği Genel Merkezi Gençlik Komisyonu, “İsmail Gaspıralı’nın Mirası” adlı bir etkinlik düzenlendi.