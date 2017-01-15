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19:43, 15 Ocak 2017 Pazar

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Katar'dan Gazze'ye "elektrik" yardımı
Katar'dan Gazze'ye

Katar, Gazze'deki elektrik sıkıntısını hafifletmek amacıyla 12 milyon dolar yardımda bulunacak

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Katar yönetimi, Gazze'deki elektrik santralinin 3 aylık yakıt ihtiyacının karşılanması için 12 milyon dolarlık yardımda bulunacağını duyurdu.

Katar Gazze'yi İmar Komitesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Komite Başkanı Muhammed el-İmadi'nin Filistin Enerji İdaresi Başkanı Zafir Melham'ı telefonla arayarak, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin Gazze'deki elektrik sıkıntısının giderilmesi amacıyla 3 ay boyunca 12 milyon dolarlık bağışta bulunmayı taahhüt ettiğini kendilerine ilettiği belirtildi.

Katar Emiri'nin bu kararı, Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı İsmail Heniyye ile başkent Doha'da gerçekleştirdiği görüşmenin akabinde aldığı ifade edildi.

Vadedilen meblağın Filistin yönetiminin hesabına en kısa sürede aktarılacağı kaydedildi.

KRİZİN SEBEBİ

Gazze'de elektrik şirketlerinin ödediği vergilerdeki artış ve İsrail ile Mısır'dan gelen nakil hatlarındaki arızalar elektrik krizinin büyümesine neden olurken, yaşanan uzun süreli kesintiler yıllardır İsrail ablukası altında bulunan Filistinlilerin mevcut sıkıntılarını daha da artırıyor.

Yaklaşık 10 yıldır elektrik sıkıntısı yaşanan bölgede sık sık meydana gelen kesintilerin son zamanlarda artması halkın protestolarına neden oluyor.

Gazze'de Hamas'a bağlı elektrik dağıtım şirketi, Ramallah'taki Filistin hükümetinin elektrik santralini çalıştırmak için gereken yakıta ek vergi uygulamasının krizi büyüttüğünü belirtiyor. Filistin hükümeti ise bunu reddederek, Hamas'ın dağıtım şirketi ve enerji kurumunda etkinliğini sürdürmesinin hükümetin görevlerini yerine getirmesini engellediğini savunuyor.

Filistin hükümeti, Gazze ve Batı Şeria'da yerel piyasada satılan tüm yakıt türlerinde yüzde 90 vergi uyguluyor.

Abluka altındaki Gazze'nin ihtiyacı olan yaklaşık 400 megavat elektriğin, yalnızca 212 megavatı karşılanabiliyor. İsrail tarafından 120, Mısır'dan 32 megavat elektrik sağlanırken, akaryakıt sıkıntısı nedeniyle sık sık duran Gazze'deki santralden yalnızca 60 megavat enerji elde edilebiliyor.

 



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