19:45, 15 Ocak 2017 Pazar

İstanbul'da kar yağışı sürpriz





İstanbul'un batı kesimlerinde kar yağışı başladı.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi İstanbul'un batı kesimlerinde kar yağışı başladı. Saat 19.00'u gösterdiğinde Büyükçekmece taraflarında kar yağışının başladığı görüldü.

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