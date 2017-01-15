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19:45, 15 Ocak 2017 Pazar

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İstanbul'da kar yağışı sürprizi
İstanbul'da kar yağışı sürprizi

İstanbul'un batı kesimlerinde kar yağışı başladı.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İstanbul'un batı kesimlerinde kar yağışı başladı. Saat 19.00'u gösterdiğinde Büyükçekmece taraflarında kar yağışının başladığı görüldü.



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