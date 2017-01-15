Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
02:56, 16 Ocak 2017 Pazartesi
Güncel
Güncelleme: 01:08, 16 Ocak 2017 Pazartesi

  • Paylaş
Erzurumlu hayırseverden 16 derslikli okul
Erzurumlu hayırseverden 16 derslikli okul

Erzurumlu hayırsever iş adamı, Tortum ilçesine okul yaptıracak

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Erzurum'un Tortum ilçesinde hayırsever iş adamı Niyazi Çakmakçı tarafından yaptırılacak olan 16 derslikli imam hatip ortaokulu için protokol imzalandı.

Erzurum Valiliğinde, Vali Seyfettin Azizoğlu, Tortum Kaymakamı Mustafa Çiftçiler, İl Milli Eğitim Müdürü Ercan Yıldız ve hayırsever iş adamı Niyazi Çakmakçı'nın oğlu Hakan Çakmakçı tarafından imzalanan protokol gereği okul, ilçeye bağlı Yeşildere Mahallesi'nde yaptırılacak.

İmza töreninde konuşan Vali Azizoğlu, Tortum Yeşildere Mahallesi'nde imam hatip ortaokulu yaptırmayı taahhüt eden hayırsever Niyazi Çakmakçı'ya teşekkür etti.

Ülke geleceğinin ancak kaliteli bir eğitimle inşa edilebileceğini belirten Seyfettin Azizoğlu, şunları kaydetti:

"Devlet olarak her yıl en büyük bütçeyi eğitime ayırıyoruz. Yeni okullar, üniversiteler açıyor, eğitimdeki kalite standardını arttırabilmek adına var gücümüzle çalışıyoruz. Biliyoruz ki eğitime verilen önem, geleceğe verilen önem demektir. Bugün de 2017 yılının ilk hayırsever yatırımının imzalarını attık. Böylece eğitim zincirine yeni bir halka daha takılmış oldu. Diğer iş adamlarımızı da yeni eğitim yuvaları yaptırmaları için Erzurum'a davet ediyorum. Okullarımızın sayısı arttıkça Erzurum'un ülke genelindeki eğitim sıralamasının daha üst seviyelere çıkacağına inanıyorum.

İl Milli Eğitim Müdürü Yıldız da yaklaşık 3 milyon lira maliyetli okulun tüm masraflarının hayırsever vatandaş tarafından karşılanacağını bildirdi.



İlgili Konular Erzurum
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Güncel Haberleri
quot 1 Kromozonun Aramızda Lafı Olmaz quot defilesinde eğlence
"+1 Kromozonun Aramızda Lafı Olmaz" defilesinde eğlence

Denizlili modacı tarafından down sendromlulara yönelik "+1 Kromozonun Aramızda Lafı Olmaz" konulu "Engelsiz Defile"de, 13 down sendromlu kız gelinlik giydi
Erzurumlu hayırseverden 16 derslikli okul
Erzurumlu hayırseverden 16 derslikli okul

Erzurumlu hayırsever iş adamı, Tortum ilçesine okul yaptıracak
FETÖ bahanesiyle dolandırdılar
FETÖ bahanesiyle dolandırdılar

İstanbul'da, kendilerini polis ve savcı diye tanıtarak telefonla aradıkları vatandaşlardan "FETÖ sizin hesaplarınızı kullanıyor" bahanesiyle para ve ziynet eşyası aldıkları iddia edilen 2 şüpheli yakalandı
İstanbul'da kar yağışı sürprizi
İstanbul'da kar yağışı sürprizi

İstanbul'un batı kesimlerinde kar yağışı başladı.
Anayasa değişikliği teklifinin 17 maddesi görüşülüyor
Anayasa değişikliği teklifinin 17. maddesi görüşülüyor

TBMM Genel Kurulunda, anayasa değişiklik teklifinin 1'inci turunda 17'nci maddenin görüşmelerine başlandı.
Türk okuluna silahlı saldırı 1 i Türk 7 kişi kaçırıldı
Türk okuluna silahlı saldırı..1’i Türk, 7 kişi kaçırıldı

Nijerya’da bir Türk okuluna düzenlenen silahlı saldırıda, aralarında öğrencilerin de olduğu yedi kişi kaçırıldı.
Ağrı'da 120 kilogram eroin ele geçirildi
Ağrı'da 120 kilogram eroin ele geçirildi

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde düzenlenen operasyonda, 120 kilo 490 gram eroin ele geçirildi.
BTK Başkanı'ndan WhatsApp uyarısı
BTK Başkanı'ndan WhatsApp uyarısı

WhatsApp üzerinde tespit edilen güvenlik açığı nedeniyle gönderilen mesajların üçüncü kişiler tarafından okunabildiği uyarısı yapıldı
Diyarbakır'da narkoterör operasyonu
Diyarbakır'da narkoterör operasyonu

Lice ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, 308 kilogram esrar ile 15 kilogram kenevir tohumu ele geçirildi
Ahmet Türk Elazığ'a nakledildi
Ahmet Türk, Elazığ'a nakledildi

Eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün, Elazığ F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna nakledildi
Öğrenciye quot şişirilmiş not quot veren özel okullara para cezası
Öğrenciye "şişirilmiş not" veren özel okullara para cezası

MEB'in düzenlemesine göre, özel okullar tarafından yapılan sınavlarda öğrencilere "gerçek dışı not" verildiğinin tespiti halinde söz konusu eğitim kurumlarına para cezası uygulanacak
Palm yağı kullanılan ürünler araştırılacak
Palm yağı kullanılan ürünler araştırılacak

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Çelik, "Palm yağı kullanılan ürünler konusunda bilimsel bir çalışma yapılmasının kararlaştırıldığını açıkladı
Burdur merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu
Burdur merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu

ByLock kullandığı belirlenen ve daha önce görevden alınan 21 emniyet personelinden 17'si yakalandı
Huzurevlerinde 19 bin 818 kişi kalıyor
Huzurevlerinde 19 bin 818 kişi kalıyor

Türkiye genelinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı huzurevlerinde 13 bin 159, özel huzurevlerinde ise 6 bin 659 olmak üzere, toplamda 19 bin 818 kişi kalıyor.
Antalya'da izinsiz kazı operasyonu 6 gözaltı
Antalya'da izinsiz kazı operasyonu: 6 gözaltı

Kumluca'da birinci derece sit alanında izinsiz kazı yapan 6 zanlı yakalandı
Meteoroloji'den şiddetli yağış uyarısı
Meteoroloji'den şiddetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun güneybatı kesimlerinde şiddetli yağış beklendiğini duyurdu.

Haberler

Atlı hafızlar Erzurum'da yola çıktı | FOTO
Atlı hafızlar Erzurum'da yola çıktı FOTO

Halkı askerlikten soğutan sanığa iki yıl hapis
Halkı askerlikten soğutan sanığa iki yıl hapis

Erzurum'daki PKK operasyonunda 9 tutuklama
Erzurum'daki PKK operasyonunda 9 tutuklama

Erzurum'da şaşırtan kar
Erzurum'da şaşırtan kar

Şehit ve gazi çocuklarına bisiklet dağıtıldı
Şehit ve gazi çocuklarına bisiklet dağıtıldı

Erzurum'un ''ilk mescidi''nde sabah namazı
Erzurum'un ''ilk mescidi''nde sabah namazı

Kar, Erzurum ve Ağrı'da yolları kapattı
Kar Erzurum ve Ağrı'da yolları kapattı

Gürcistan uçağı Erzurum'da unutuldu
Gürcistan uçağı Erzurum'da unutuldu






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık
Eğitim
Hayatın İçinden


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Dünyada Ramazan
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 