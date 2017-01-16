İsrail Filistinlilere ait 11 evi yıktı

İsrail'in kuzeyindeki Kalansuva beldesinde Araplara ait 11 evin ruhsatsız olduğu iddia edilerek yıkıldığı bildirildi.
Evi yıkılan Fehd Mahluf, polis eşliğinde bölgeye gelen yıkım ekiplerinin ev halkını uzaklaştırdıktan sonra yıkım işlemini gerçekleştirdiğini söyledi.
İsrailli makamların evlerinin inşa ve genişletme planlarını reddettiğini ve ruhsatsız olduğunu öne sürdüğünü belirten Mahluf, kendilerine herhangi bir süre de tanınmadığını ifade etti.
"Açıkçası İsrailliler bizim vatanımızda yaşamamızı istemiyor. Bizi kovmak istiyorlar, göçe zorluyorlar." diyen Mahluf, yıkılan bazı evlerin sadece bir veya iki yıl önce inşa edildiğini aktardı.
Filistin'deki birçok işyeri ve okulun kapatıldığını ve bu nedenle çocuklarını başka köydeki okula göndermek zorunda kaldıklarını belirten Mahluf, "Biz hiçbir yere gitmeyeceğiz, burası bizim evimiz" diyerek yıkılan evlerini yeniden inşa etmeye başladıklarını kaydetti.
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İsrail'in kuzeyindeki Kalansuva beldesinde Araplara ait 11 ev ruhsatsız olduğu iddiasıyla yıkıldı
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