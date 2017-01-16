Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
01:02, 16 Ocak 2017 Pazartesi
Filistin
23:51, 15 Ocak 2017 Pazar

  • Paylaş
İsrail Filistinlilere ait 11 evi yıktı
İsrail Filistinlilere ait 11 evi yıktı

İsrail'in kuzeyindeki Kalansuva beldesinde Araplara ait 11 ev ruhsatsız olduğu iddiasıyla yıkıldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İsrail'in kuzeyindeki Kalansuva beldesinde Araplara ait 11 evin ruhsatsız olduğu iddia edilerek yıkıldığı bildirildi.

Evi yıkılan Fehd Mahluf, polis eşliğinde bölgeye gelen yıkım ekiplerinin ev halkını uzaklaştırdıktan sonra yıkım işlemini gerçekleştirdiğini söyledi.

İsrailli makamların evlerinin inşa ve genişletme planlarını reddettiğini ve ruhsatsız olduğunu öne sürdüğünü belirten Mahluf, kendilerine herhangi bir süre de tanınmadığını ifade etti.

"Açıkçası İsrailliler bizim vatanımızda yaşamamızı istemiyor. Bizi kovmak istiyorlar, göçe zorluyorlar." diyen Mahluf, yıkılan bazı evlerin sadece bir veya iki yıl önce inşa edildiğini aktardı.

"BİZ HİÇBİR YERE GİTMEYECEĞİZ, BURASI BİZİM EVİMİZ"

Filistin'deki birçok işyeri ve okulun kapatıldığını ve bu nedenle çocuklarını başka köydeki okula göndermek zorunda kaldıklarını belirten Mahluf, "Biz hiçbir yere gitmeyeceğiz, burası bizim evimiz" diyerek yıkılan evlerini yeniden inşa etmeye başladıklarını kaydetti. 



İlgili Konular İsrail filistin
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Filistin Haberleri
İsrail'den Kudüs'teki Filistinlinin dükkanına quot servet quot teklifi
İsrail'den Kudüs'teki Filistinlinin dükkanına "servet" teklifi

Mescid-i Aksa'nın Silsile Kapısı'na 5 metre, Burak Duvarı'na (Ağlama Duvarı) ise sadece 2,5 metre mesafedeki tarihi mekanı devretmesi için Filistinli işyeri sahibine servet teklif edildi
İsrail Filistinlilere ait 11 evi yıktı
İsrail Filistinlilere ait 11 evi yıktı

İsrail'in kuzeyindeki Kalansuva beldesinde Araplara ait 11 ev ruhsatsız olduğu iddiasıyla yıkıldı
Kolombiya hükümeti ile ELN arasında barış görüşmeleri olumlu
Kolombiya hükümeti ile ELN arasında barış görüşmeleri olumlu

Kolombiya hükümeti ile ELN arasında barış görüşmelerinde Başmüzakereci Restrepo, "(Hükümet ile ELN'nin yaptığı görüşmeyle ilgili olarak) Verimli bir görüşme oldu. Müzakere masasının kurulması için ilerlemeyi umuyoruz" dedi
Yemen'in doğusunda çatışma
Yemen'in doğusunda çatışma

Yemen'in doğusundaki Şebve'de yönetim karşıtı 11 Husi öldürülürken Yemen tarafından açılan ateş sonucu 1 Suudi Arabistan askeri hayatını kaybetti
Katar'dan Gazze'ye quot elektrik quot yardımı
Katar'dan Gazze'ye "elektrik" yardımı

Katar, Gazze'deki elektrik sıkıntısını hafifletmek amacıyla 12 milyon dolar yardımda bulunacak
Sudan'da ateşkes uzatıldı
Sudan'da ateşkes uzatıldı

Sudan'da silahlı gruplar arasında sağlanan ateşkes 6 ay daha uzatıldı
El Bab'taki yaralananlar Kilis'e getirildi
El Bab'taki yaralananlar Kilis'e getirildi

El Bab'taki ÖSO alanına yapılan bombalı saldırıda yaralanan 15 Suriyeli, Kilis Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı
Trump ın ekibi Astana'ya davet edildi
Trump’ın ekibi Astana'ya davet edildi

Rusya’nın ABD Başkanlığı koltuğuna 20 Ocak’ta oturacak olan Trump’ın ekibini Astana’da düzenlenecek Suriye zirvesine davet ettiği ortaya çıktı
İtalya'da mafya üyelerinden biri yakalandı
İtalya'da mafya üyelerinden biri yakalandı

2014 yılından beri adı arananlar listesinin ilk sırasında yer alan Nizza, iki yandaşıyla İtalya'da yakalandı
Trump'tan otomotiv üreticilerine ABD şartı
Trump'tan otomotiv üreticilerine ABD şartı

Donald Trump, ABD'de ticaret yapmak isteyen otomotiv firmalarının ülkede üretim yapmak zorunda olduğunu belirtti
El Bab'ta ÖSO alanına bombalı saldırı
El Bab'ta ÖSO alanına bombalı saldırı

El Bab çevresinde ÖSO'nun toplanma alanına düzenlenen saldırıda 12 kişi öldü, 30 kişi yaralandı
Sudan'da muhaliflere seyahat engeli
Sudan'da muhaliflere seyahat engeli

Sudan güvenlik güçleri, Milli Ümmet Partisi'nden 3 yetkilinin, Paris'e gitmesine engel oldu
Bahreyn-Gazze'den telekonferansla ortak parlamento oturumu
Bahreyn-Gazze'den telekonferansla ortak parlamento oturumu

Gazze'deki "Reform ve Değişim Bloğu" ile Bahreyn parlamentosundan "Filistin'e destek" komitesi telekonferans yoluyla ortak meclis oturumu düzenledi
Facebook'tan Almanya seçimlerine quot Yalan haber quot uyarısı
Facebook'tan Almanya seçimlerine"Yalan haber"uyarısı

Sosyal medya platformu Facebook, seçim sürecine giren Almanya'da yalan haber paylaşımını önlemek için yeni adımlar atacağını duyurdu
DEAŞ'tan Afganistan'da okul baskını
DEAŞ'tan Afganistan'da okul baskını

Nangarhar'ın Deh Bala ilçesindeki Mişir Mullah Sahip Medresesi'nde ders veren 12 öğretmen ve 2 çalışan personel DEAŞ mensuplarınca kaçırıldı
KKTC'de FETÖ operasyonu
KKTC'de FETÖ operasyonu

KKTC'de, FETÖ'nün TSK'daki yapılanmasına yönelik operasyonda 9 albay gözaltına alındı.

Haberler

Ortadoğu Barış Konferansı Fransa'da başladı
Ortadoğu Barış Konferansı Fransa'da başladı

İsrail'in naaşlarını alıkoyduğu Filistinliler defnedildi
İsrail'in naaşlarını alıkoyduğu Filistinliler defnedildi

İsrail'de Filistinli çocuklara hapis cezası
İsrail'de Filistinli çocuklara hapis cezası

Filistinli gruplar Moskova'da görüşecek
Filistinli gruplar Moskova'da görüşecek

İsrail güçleri 25 Filistinliyi gözaltına aldı
İsrail güçleri 25 Filistinliyi gözaltına aldı

Abbas, İsrailli heyeti kabul etti
Abbas İsrailli heyeti kabul etti

İsrail askerleri 34 Filistinliyi gözaltına aldı
İsrail askerleri 34 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrailli STK'dan İsrail'e 'insan hakları ihlali' suçlaması
İsrailli STK'dan İsrail'e 'insan hakları ihlali' suçlaması






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık
Eğitim
Hayatın İçinden


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Dünyada Ramazan
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 