08:23, 16 Ocak 2017 Pazartesi

Bişkek'te kargo uçağı yerleşim birimine düştü





CT Havayolları'na ait kargo uçağı Manas Havalimanı yakınlarında yerleşim bölgesine düştü. Kazada 32 kişi öldü

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Hong Kong - Bişkek seferini yapan Boeng 747 tipi kargo uçağı Bişkek yakınlarında yerleşim birimine düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre 32 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Kırgızistan Başbakanı Yardımcısı Muhambetkalıy Abulkaziyev, Hong Kong-Bişkek seferini yapan kargo uçağının yerel saatle 7.30 sularında Bişkek yakınlarındaki bir köye düştüğünü, kazada 32 kişinin öldüğünü bildirdi. Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada da şu ana kadar hastanelere 4 yaralının kaldırıldığı ifade edildi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve cankurtaran ekipleri sevk edildi. UÇAK ACT HAVAYOLLARI'NA AİT Kırgızistan Ulaştırma Bakanlığı, ACT Havayolları'na ait olduğu belirtilen uçakta 5 mürettebatın bulunduğunu, uçağın havaalanına iniş yaptığı sırada düştüğünü açıkladı. Arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.

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