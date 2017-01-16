08:27, 16 Ocak 2017 Pazartesi

İsrail Filistinli gazeteciyi yeniden gözaltına aldı





94 günlük açlık grevinin ardından geçen mayıs ayında serbest bırakılan Muhammed el-Kıyk yeniden gözaltına alındı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi İsrail'in idari tutukluluk kararı ve keyfi uygulamalarını protesto amacıyla 94 günlük açlık grevinin ardından geçen mayıs ayında serbest bırakılan Muhammed el-Kıyk yeniden gözaltına alındı. Kıyk'ın gazeteci eşi Feyha Şeleş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ramallah yakınındaki Beyt İl kontrol noktasında İsrail askerleri tarafından eşinin bulunduğu aracın durdurularak beraberindekilerle birlikte yaklaşık bir saat bekletildikten sonra gözaltına alındığını ifade etti. Eşinin, "İsrail'in alıkoyduğu Filistinlilerin cenazelerini teslim edilmesi talebiyle düzenlenen gösterilere katıldığını ve durdurulduğu sırada şehit yakınlarıyla birlikte olduğunu" belirten Şeleş, "Muhammed, yanındakilere gözaltına alındığı ilk andan itibaren açlık grevine başladığını söylemiş." dedi.

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