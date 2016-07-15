Güncelleme: 08:32, 16 Ocak 2017 Pazartesi

Fransa'dan Trump'a Kudüs uyarısı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Fransa Dışişleri Bakanı Jean Marc Ayrault, ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs’e taşınmasının ciddi sonuçlar doğuracak tahrik olacağı uyarısında bulundu.

Ayrault, Paris’te bugün düzenlenen Orta Doğu Barış Konferansı sırasında France-3 televizyon kanalının ABD Başkanlığına seçilen Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump’ın, Tel Aviv'deki ABD Büyükelçiliğini Kudüs’e taşıma önerisi ile ilgili soruyu yanıtladı.

“Hiç kimse kesin hatlı tek taraflı politika izleyemez önce barış için koşullar sağlanmalı” diyen Ayrault, "ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğinin Kudüs’e taşınması, ciddi sonuçlar doğuracak tahrik olur." ifadelerini kullandı. Ayrault, Trump’ın sonunda bu yönde bir karar alamayacağını düşündüğünü belirtti.

Başta Filistin olmak üzere İslam İşbirliği Teşkilatı, Arap Birliği ve diğer Arap ülkeleri bu öneriye yönelik son günlerde sert tepkiler veriyor. Filistinliler, "Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma" anlamına gelecek bu adıma şiddetle karşı çıktıklarını belirterek tepki gösteriyor.

Doğu Kudüs, 1967'den beri İsrail işgali altında bulunuyor. Paris’te bugün düzenlenen ve İsrail ile Filistin taraflarının katılmadığı uluslararası konferanstan, Orta Doğu barış görüşmelerinin yeniden başlatılması çağrısı çıkmıştı.