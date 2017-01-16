Kerkük Valisi Musul operasyonunu eleştirdi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Kerkük Valisi Necmettin Kerim, Irak'ın Musul'u DEAŞ'tan geri alma operasyonunun Havice'yi kurtarma operasyonundan önce başlatılmasının yanlış olduğunu ifade ederek, Kerkük'ün güvenliğinin tehlikede olduğunu belirtti.
Kerim, düzenlediği basın toplantısında, "Havice ilçesi kurtarılmadan Musul operasyonunun başlaması büyük yanlıştı." diyerek, DEAŞ kontrolündeki Havice ilçesinin Kerkük'ün güvenliği için giderek büyüyen tehlike haline geldiğini savundu.
Kerim, Musul operasyonunun başlamasıyla Kerkük'e sığınanların sayısının sayısının 10 bini geçtiğini aktardı.
Musul operasyonunun Havice operasyonundan önce başlamasının siyasi amaç taşıdığını dile getiren Kerim, ''Geçen yıl 21 Ekim tarihindeki DEAŞ'ın Kerkük'e yaptığı saldırının izlerini hala silemedik. Kerkük'ün güvenliği hala tehlikede. Musul operasyonu kararını Irak hükümeti tek başına vermedi. Bu kararda uluslararası müttefik güçlerin de önemli etkisi oldu. Operasyon, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki başkanlık seçimleriyle de ilgiliydi." değerlendirmesinde bulundu.
Kerkük Valisi Kerim, ''Havice'nin kurtarılması için ordu, Haşdi Şabi ve Peşmerge güçlerine ihtiyaç var. Bu güçlerin ortak anlaşması olmadan Havice'nin kurtarılması mümkün değildir.'' şeklinde konuştu.
Brezilya'da Yunus Emre Enstitüsü'nün düzenlediği "15 Temmuz Demokrasinin Zaferi" konulu panelde konuşan Müslüman toplum liderini FETÖ'nün dava açmakla tehdit ettiği bildirildi
Gambiya'da devlet başkanı seçimini kazanan Barrow, güvenlik gerekçesiyle Senegal'e getirildi
Keşmir'de bir köye yapılan baskında çıkan çatışmada 3 Keşmir özgürlük direnişçisi öldürüldü
China Daily gazetesi, "Pekin yönetimi, Tayvan üzerinden Tek Çin Politikasını eleştirmeye devam ederse Trump'ın gözünün yaşına bakmaz" yorumu yaptı
Sırbistan, treninin girişine izin vermeyen Kosova'ya asker çıkarmakla tehdit etti
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) ekipleri şirketin İstanbul Kurtköy’deki merkezine geldi. Burada uçağın ve ekibin dosyalarına el konuldu. Uzmanlar, ilk gelen bilgiler doğrultusunda bildirilen bir teknik arıza olmadığına dikkat çekerek, “Düşük görüş şartlarında inişe ısrar mı edildi” sorusunu ortaya attı.
Uluslararası Manas Havalimanı yakınlarında düşen kargo uçağı sebebiyle havalimanı geçici olarak trafiğe kapatıldı
Afganistan'da bir ay önce kaçırılan kızılhaç görevlisi serbest bırakıldı.
CIA Direktörü Brennan, Trump'ın Rusya'nın eylemlerini tam anlamadığını düşündüğünü söyledi
BM'den yapılan açıklamada 2016'da Suriye'de yaşanan trajedilerin bu yıl da yaşanmaması gerektiği belirtildi
DEAŞ, Enbar'da alıkonulup Suriye'ye götürülen 320 Iraklıyı serbest vıraktı
Libya'da birçok kentte sınır değerlerinin aşılması ve silahlı grupların santrallere saldırıları sonucu elektrik sistemi çöktü
Kerkük Valisi Necmettin Kerim "Havice ilçesi kurtarılmadan Musul operasyonunun başlaması büyük yanlıştı." dedi
Trump, brexit hakkında, "İngiltere Avrupa Birliği'nden ayrılmakla çok zekice bir karar verdi." dedi
Filistin Başbakanı Hamdallah, Gazze'ye yardımlarından ötürü Türkiye ve Katar'a teşekkür etti