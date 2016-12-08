08:57, 16 Ocak 2017 Pazartesi

DEAŞ 320 Iraklıyı serbest bıraktı





DEAŞ, Enbar'da alıkonulup Suriye'ye götürülen 320 Iraklıyı serbest vıraktı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi DEAŞ'ın Suriye'de alıkoyduğu 320 Iraklıyı serbest bıraktığı bildirildi. Enbar Operasyonlar Komutanlığı'ndan Albay Velid ed-Dıleymi, yaptığı açıklamada, DEAŞ'ın, aralarında El-Kaim ilçesinden asker ve memurların da bulunduğu 320 Iraklıyı Suriye-Irak sınırında serbest bıraktığını söyledi. Dıleymi, örgütün bu kişileri, Enbar'daki karargahlarının yerleriyle ilgili Irak güçlerine bilgi akışı sağladıkları gerekçesiyle geçen yıl alıkoyarak Suriye'ye götürdüğünü belirtti.

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