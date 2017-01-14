BM'den ortak Suriye açıklaması

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Birleşmiş Milletler (BM), Suriye'de insani yardıma muhtaç aile ve çocuklara acil, şartsız ve güvenli erişim sağlanması için çağrıda bulunarak, 2016'da yaşanan trajedilerin bu yıl da tekrar etmesine izin verilmemesini istedi.
Dünya Gıda Programı Başkanı Ertharin Cousin, UNICEF Genel Direktörü Anthony Lake, BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Durumlar Koordinatörü Stephen O'Brien, Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Margaret Chan ve BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi tarafından yapılan ortak açıklamada Suriye'deki insani duruma dikkat çekildi.
Açıklamada, Suriye'de ateşkesi uygulamak için çabaların devam ettiği hatırlatılarak, "Ülke genelinde insani yardımlardan mahrum aileler ile çocuklara acil, şartsız ve güvenli bir şekilde erişimin sağlanması için yeniden çağrıda bulunuyoruz." ifadesi kullanıldı.
Suriye'de insanların acı çekmeye devam ettiği, en temel insani gereksinimlerinden mahrum kaldığı belirtilen açıklamada, dünyanın bu duruma sessiz kalmaması gerektiği vurgulandı.
Açıklamada, şu görüşlere yer verildi:
"Bugün Suriye'de 15 kuşatılmış bölgede yaklaşık 300 bini çocuk 700 bin kişi hala hapsolmuş şekilde yaşıyor. İki milyondan fazlası çocuk olmak üzere yaklaşık 5 milyon kişi yaşanan savaş, güvensizlik ve erişimin kısıtlı olması nedeniyle insani yardımların ulaştırılmasının neredeyse imkansız olduğu bölgelerde yaşıyor."
Açıklamada, çocukların yetersiz beslenmeden kaynaklanan hastalıklarla çatışma bölgelerinde yaralanma riskleriyle karşı karşıya kaldığına işaret edilerek, travmatik olaylara ve şiddete tanıklık eden birçok çocuğun desteğe ihtiyac duyduğu belirtildi.
BM açıklamasında, şunlar kaydedildi:
"Halep'in doğusundaki kuşatma dehşeti insanlığın bilincinde yok oldu, fakat Suriye halkının ihtiyaçları, hayatları ve geleceklerinin dünyanın vicdanından kaybolmasına izin vermemeliyiz. 2017'de Suriye halkının 2016'da yaşadığı trajedilerin tekrar etmesine izin vermemeliyiz."
Brezilya'da Yunus Emre Enstitüsü'nün düzenlediği "15 Temmuz Demokrasinin Zaferi" konulu panelde konuşan Müslüman toplum liderini FETÖ'nün dava açmakla tehdit ettiği bildirildi
Gambiya'da devlet başkanı seçimini kazanan Barrow, güvenlik gerekçesiyle Senegal'e getirildi
Keşmir'de bir köye yapılan baskında çıkan çatışmada 3 Keşmir özgürlük direnişçisi öldürüldü
China Daily gazetesi, "Pekin yönetimi, Tayvan üzerinden Tek Çin Politikasını eleştirmeye devam ederse Trump'ın gözünün yaşına bakmaz" yorumu yaptı
Sırbistan, treninin girişine izin vermeyen Kosova'ya asker çıkarmakla tehdit etti
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) ekipleri şirketin İstanbul Kurtköy’deki merkezine geldi. Burada uçağın ve ekibin dosyalarına el konuldu. Uzmanlar, ilk gelen bilgiler doğrultusunda bildirilen bir teknik arıza olmadığına dikkat çekerek, “Düşük görüş şartlarında inişe ısrar mı edildi” sorusunu ortaya attı.
Uluslararası Manas Havalimanı yakınlarında düşen kargo uçağı sebebiyle havalimanı geçici olarak trafiğe kapatıldı
Afganistan'da bir ay önce kaçırılan kızılhaç görevlisi serbest bırakıldı.
CIA Direktörü Brennan, Trump'ın Rusya'nın eylemlerini tam anlamadığını düşündüğünü söyledi
BM'den yapılan açıklamada 2016'da Suriye'de yaşanan trajedilerin bu yıl da yaşanmaması gerektiği belirtildi
DEAŞ, Enbar'da alıkonulup Suriye'ye götürülen 320 Iraklıyı serbest vıraktı
Libya'da birçok kentte sınır değerlerinin aşılması ve silahlı grupların santrallere saldırıları sonucu elektrik sistemi çöktü
Kerkük Valisi Necmettin Kerim "Havice ilçesi kurtarılmadan Musul operasyonunun başlaması büyük yanlıştı." dedi
Trump, brexit hakkında, "İngiltere Avrupa Birliği'nden ayrılmakla çok zekice bir karar verdi." dedi
Filistin Başbakanı Hamdallah, Gazze'ye yardımlarından ötürü Türkiye ve Katar'a teşekkür etti