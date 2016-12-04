09:12, 16 Ocak 2017 Pazartesi

Edirne'de maden ocağında göçük





Edirne'de bir maden ocağındaki göçükte bir işçi öldü

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Edirne'nin Keşan ilçesinde özel bir maden ocağında meydana gelen göçükte bir işçi hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, Küçükdoğanca köyündeki kömür madeni ocağında henüz belirlenemeyen nedenle göçük meydana geldi. İşçilerden Niyazi Akçay (45) madende mahsur kaldı. Akçay, diğer bölümlerde çalışan arkadaşları tarafından çıkartıldı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Akçay'ın öldüğünü belirledi. Ceset Keşan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

İlgili Konular edirne maden ocağı

Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.