09:46, 16 Ocak 2017 Pazartesi

Afganistan'da kaçırılan Kızılhaç görevlisi serbest





Afganistan'da bir ay önce kaçırılan kızılhaç görevlisi serbest bırakıldı.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz vilayetinde yaklaşık bir ay önce kaçırılan Uluslararası Kızılhaç Komitesi görevlisinin serbest bırakıldığı bildirildi. Uluslararası Kızılhaç Komitesi Afganistan Ofisinden yapılan açıklamada, kimliği bilinmeyen kişilerce yaklaşık bir ay önce kaçırılan yabancı çalışanın serbest kaldığı belirtildi. Yabancı görevlinin nasıl serbest kaldığı ve kimliği açıklanmadı. Uluslararası Kızılhaç Komitesi görevlisi, yaklaşık bir ay önce Kunduz'dan Baglan'a doğru giderken Kunduz'un Ali Abad bölgesinde kimliği bilinmeyen kişilerce aracı durdurularak kaçırılmıştı.

İlgili Konular Afganistan

Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.