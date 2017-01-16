09:59, 16 Ocak 2017 Pazartesi

Uluslararası Manas Havalimanı hava trafiğine kapatıldı





Uluslararası Manas Havalimanı yakınlarında düşen kargo uçağı sebebiyle havalimanı geçici olarak trafiğe kapatıldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Hong Kong-Bişkek-İstanbul seferini yapan Boeing 747 kargo uçağının, Bişkek’teki Uluslararası Manas Havalimanı yakınlarında bir yerleşim birimine düşmesinin ardından havalimanının geçici süreyle trafiğe kapatıldığı bildirildi. Manas Havalimanı yönetiminden yapılan yazılı açıklamada, havalimanının kaza nedeniyle yerel saatle 16.00’ya kadar trafiğe kapatıldığı belirtildi. Açıklamada, kaza yerindeki çalışmaların bitmesinin ardından havalimanının yeniden açılacağı ifade edildi. Hong Kong'dan havalanan Boeing 747 tipi kargo uçağı, henüz bilinmeyen bir sebepten yerel saatle 07.30'da Manas Havalimanı yakınlarındaki bir köye düşmüştü. Kazada mürettebat üyelerinin de aralarında bulunduğu 32 kişi hayatını kaybetmişti.

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