10:02, 16 Ocak 2017 Pazartesi

Ekim ayında işsiz sayısı 500 bin kişi arttı





Ekim 2016'da işsizlik 1,3 puan artarak yüzde 11,8 seviyesinde gerçekleşti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Türkiye'de işsizlik oranı, 2016 yılı ekim ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre 1,3 puan artarak yüzde 11,8 seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu dönemde işsiz sayısı, 500 bin kişi artarak 3 milyon 647 bin kişi oldu. HABERİN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

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