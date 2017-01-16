09:55, 16 Ocak 2017 Pazartesi

Almanya'da terör protestosu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Almanya'nın Dortmund kentinde "Teröre Karşı Birlik" yürüyüşü ile terör protesto edildi.

Merkezi Duisburg'da bulunan Turan Derneği'nin düzenlediği ve farklı kesimlerden çeşitli Türk derneklerinin destek verdiği yürüyüşe binden fazla kişi katıldı.

Şehrin merkez tren istasyonu önünden ellerinde Türk bayrakları ile yürüyüşe geçen göstericiler slogan atarak terörü lanetledi.

Ellerinde "Teröre karşı birlik", "Terörün vatanı yoktur", "Kahrolsun terörizm" yazan dövizler taşıyan göstericiler, slogan atarak terör örgütlerine kucak açıp finansal destek sağlayan ülkeleri eleştirdi.

POLİSİN TUTUMU ELEŞTİRİLDİ

Derneğin basın sözcüsü Mustafa Esmer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Almanya'da yaşayan gençlerin demokratik haklarını yeterince kullanamadığını belirterek, "Bir avuç terör örgütü sempatizanı gösteri yapıyor ve Almanlar buna seyirci kalıyor. Artık bu duruma sessiz kalmayacağız. Bu yürüyüşü 'biz de burada varız' demek için düzenledik. Bundan sonra da gösterilerimiz devam edecek. Kimden gelirse gelsin terörün her türlüsünü lanetliyoruz." dedi.

Her türlü izni almalarına rağmen polisin yürüyüş öncesi megafonlarını aldığını ve kendilerine bazı konularda zorluk çıkardığını ifade eden Esmer, polisin bu tutumunu eleştirdi.

Soğuk havaya rağmen yaklaşık iki saat süren yürüyüş için polis yoğun güvenlik önlemi aldı.