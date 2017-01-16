Güncelleme: 09:45, 16 Ocak 2017 Pazartesi

Fırat Kalkanı'nda 18 DEAŞ'lı etkisiz hale getirildi



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Fırat Kalkanı Harekatı'nın 146'ncı gününde, DEAŞ'a ait 180 hedef vuruldu, 18 DEAŞ'lı etkisiz hale getirildi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Türk Silahlı Kuvvetlerince, Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik devam eden Fırat Kalkanı Harekatı'nın 146'ncı gününde, DEAŞ'a ait 180 hedef vuruldu, 18 DEAŞ'lı etkisiz hale getirildi.

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