10:41, 16 Ocak 2017 Pazartesi

Afyonkarahisar'da 11 araç birbirine girdi





Afyonkarahisar'da 8 TIR, 2 otomobil ve yolcu otobüsünün karıştığı zincirleme trafik kazasında 10'u aşkın kişi yaralandı.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Afyonkarahisar- Antalya karayolunun Sinanpaşa İlçesi yakınlarındaki Damlalı Boğazı'nda meydana gelen kazada 11 araç birbirine girdi. Gizli buzlanma nedeniyle 8 TIR, 2 otomobil ve yolcu otobüsünün karıştığı zincirleme kazada toplam 10'u aşkın kişinin yaralandığı belirtildi. Yaralılar ambulanslarla hastanelere götürülürken, ulaşıma kapanan yolun açılması için çalışmalar sürüyor.

Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.