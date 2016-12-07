10:51, 16 Ocak 2017 Pazartesi

4 ilde FETÖ operasyonu: 24 asker gözaltında



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İzmir merkezli 4 ilde, FETÖ/PDY yönelik operasyonda aralarında rütbelilerin de bulunduğu 24 jandarma personeli gözaltına alındı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi İzmir merkezli 4 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda aralarında rütbelilerin de bulunduğu 24 jandarma personelinin gözaltına alındığı bildirildi. İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturma kapsamında İzmir, İstanbul, Antalya ve Adıyaman'da belirlenen 32 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda aralarında rütbelilerin de bulunduğu 24 jandarma personeli yakalandı. Şüphelilerin örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı öğrenildi.

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