Keşmir'de köy baskınında çatışma

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Hindistan işgali altındaki Cammu-Keşmir'in bir köyüne yapılan baskında üç sivil direnişçi öldürüldü.
Hint ordu sözcüsü Rajesh Kalia bu sabah yaptığı açıklamada, dün gece bir köye baskın yapıldığı,sonrasında çatışma çıktığı ve çatışma sırasında üç sivil direnişçinin öldürüldüğü açıklandı.
Rajesh Kalia, aradıkları bir militanın köyde bir evde saklandığı duyumu aldıklarını turistik Pahalgam yakınındaki köye dün gecebaskın düzenlediklerini söyledi.
savaş uçakları orada bir özel evde saklanmak üzere olan bir ipucu aldıktan sonra birlikler, Pahalgam turistik beldesi yakınlarındaki köyden kordonunu çıkardığını söyledi. "Alınan istihbarat sonrası bazı askerlerimiz pazar akşamı köyü kuşattı ve çatışma çıktı. Çatışmada üç terörist öldürüldü, cesetleri ve silahları alındı" dedi.
Yerel bir polis memuru Hint askerlerinin evi yakarak yok ettiğini bildirdi.
Bağımsızlıkları için mücadele eden grupların yanısıra Pakistan ile birleşmek isteyen Keşmirliler de yıllardır Hindistan'ın yüzbinlerce askeri tarafından kuşatma altında tutuluyor. Cammu Keşmir'deki direniş grupları, 1989'dan bu yana bağımsızlık ya da Pakistan'a bağlanmak için eylemler yapıyor.
Hindistan ve Pakistan arasında İngiltere'den bağımsızlıklarını kazandıkları 1947 yılından bu yana tartışma konusu olan Keşmir'de 70 bin kişi şiddet olaylarında hayatını kaybetti.
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